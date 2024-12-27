В России хоккеиста обменяли на 1000 рублей

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.