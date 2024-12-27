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В России хоккеиста обменяли на 1000 рублей

Магнитогорский «Металлург» получил денежную компенсацию за переход 32-летнего канадского нападающего Скотта Уилсона в уфимский «Салават Юлаев».

Источник: РИА "Новости"

По информации «Спорт-Экспресса», сумма компенсации составила одну тысячу рублей. В нынешнем сезоне КХЛ Уилсон провел 30 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи.

В феврале 2024-го Международная федерация хоккея (IIHF) года продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет организации продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Салават Юлаев
Металлург Мг
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