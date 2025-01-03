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«Опустили нас на землю». Илья Воробьёв прокомментировал поражение ЦСКА от СКА

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв ответил на вопросы журналистов после поражения своей команды от СКА (3:6) во встрече регулярного чемпионата КХЛ, которое завершило впечатляющую 11-матчевую победную серию москвичей.

Источник: Чемпионат.com

— Давно забыли это чувство, как проигрывать. Не очень хорошее начало, молодой талант здорово разобрался два раза. Во втором периоде пропустили несколько контратак. В третьем пытались вернуться, сражались, но не заслужили. Будем разбираться.

— Чего не хватило в третьем периоде?

— Удалились не вовремя пару раз, отдали инициативу обратно этими удалениями.

— Говорили на установке не повторять что-то из предыдущего матча?

— Говорили, установка правильная была. Всё равно, когда 11 подряд выигрываешь, это реальность. Сегодня опустили нас на землю, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

ЦСКА остался с 57 очками и идёт на втором месте Западной конференции.

СКА
6:3
2:0, 2:0, 2:3
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 17
3.01.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 23528 зрителей
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Илья Воробьев
Вратари
Егор Заврагин
Иван Просветов
(П. Хомченко, П. Хомченко)
1-й период
03:25
Иван Демидов
(Энтони Деанджело, Егор Заврагин)
03:59
Дмитрий Юдин
10:29
Иван Демидов
(Сергей Плотников, Александр Никишин)
16:19
Виталий Абрамов
2-й период
24:13
Сергей Сапего
26:17
Энтони Деанджело
32:34
Энтони Деанджело
(Марат Хайруллин)
34:05
Егор Афанасьев
35:07
Павел Акользин
(Арсений Грицюк, Александр Никишин)
37:34
Сергей Толчинский
39:01
Александр Никишин
3-й период
41:34
Максим Мамин
(Павел Карнаухов, Колби Уильямс)
42:45
Никита Седов
48:07
Владислав Провольнев
49:24
Колби Уильямс
52:45
Никита Охотюк
55:48
Прохор Полтапов
(Максим Соркин)
57:12
Максим Соркин
58:07
Сергей Плотников
(Энтони Деанджело, Иван Демидов)
59:19
Арсений Грицюк
(Сергей Плотников)
59:29
9689
Статистика
12
Штрафное время
12
6
Игра в большинстве
6
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
ЦСКА
КХЛ: таблица и календарь