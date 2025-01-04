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«Сибирь» одержала пятую победу подряд, уверенно обыграв в гостях «Салават Юлаев»

В Уфе завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Салават Юлаев» потерпел поражение от «Сибири» со счётом 1:4.

Источник: Чемпионат.com

В составе победителей дублем отметился Сергей Широков. Ещё по шайбе забросили Тейлор Бек и Владимир Бутузов. У хозяев единственный гол на счету Евгения Сорокина.

Примечательно, что три из четырёх своих шайб в этой встрече гости забросили при реализации лишнего.

Таким образом, сибиряки одержали пятую победу подряд, набрали 39 очков и занимают промежуточное седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев», напротив, не смог продлить четырёхматчевую победную серию, но продолжает с 56 очками лидировать на Востоке.

Салават Юлаев
1:4
1:0, 0:2, 0:2
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 17
4.01.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена, 8481 зритель
Главные тренеры
Виктор Козлов
Вадим Епанчинцев
Вратари
Семен Вязовой
Денис Костин
1-й период
02:31
Александр Комаров
06:53
Владимир Бутузов
10:28
Валентин Пьянов
13:21
Евгений Сорокин
(Ильдан Газимов, Джош Ливо)
18:58
Артем Жуков
2-й период
25:10
Скотт Уилсон
25:17
Тэйлор Бек
(Сергей Широков, Тревор Мерфи)
28:16
Егор Сучков
29:38
Владимир Бутузов
(Тэйлор Бек, Тревор Мерфи)
34:40
Илья Морозов
34:52
Денис Ян
3-й период
48:19
Скотт Уилсон
49:10
Сергей Широков
(Брендан Лайпсик, Тэйлор Бек)
50:48
Сергей Широков
(Алексей Яковлев, Никита Коротков)
Статистика
10
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
5
0
Голы в большинстве
3
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Салават Юлаев
Сибирь
КХЛ: таблица и календарь