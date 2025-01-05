«Я не прогадал с переходом в “Ак Барс”. Но надо подготовить организм». Интервью с О’Деллом

— Если честно, то нет, мы никак не контактировали. Я не общался ни с кем из команды до оформления перехода, они не знали о моих планах стать частью «Ак Барса». У меня были друзья, которые играли в Казани в разные годы, мне было с кем поговорить, и всё, что я слышал — только положительные отзывы. Я понимал, что еду в команду, где ко всему относятся максимально профессионально. Так что долго думать и не пришлось — я легко принял предложение Казани.