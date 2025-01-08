«Спартак» попросил болельщиков не реагировать на провокации во время матча КХЛ со СКА

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Московский «Спартак» попросил своих болельщиков не реагировать на возможные провокации во время гостевого матча регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с петербургским СКА. Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой столичного клуба.
Встреча пройдет 8 января в Санкт-Петербурге и начнется в 17:00 мск.
«ХК “Спартак” благодарит вас за невероятную поддержку в каждом матче нашей команды — как дома, так и на выезде, мы очень ценим это! Дружелюбное и уважительное отношение к другим участникам матча всегда было отличительной особенностью болельщиков нашей “народной команды”, московского “Спартака”. Напомним, что наш следующий матч пройдет сегодня в Санкт-Петербурге: игры против СКА всегда выдаются напряженными и богатыми на эмоции, поэтому мы убедительно просим вас оставаться бдительными и не реагировать на возможные провокации. Сделаем все для победы, оказав самую лучшую поддержку нашей команде», — говорится в заявлении пресс-службы «Спартака».
После матча в Москве, который прошел 25 октября 2024 года, главный тренер СКА Роман Ротенберг раскритиковал поведение болельщиков красно-белых. «Спартак» в ответ на это выступил с заявлением в адрес наставника петербургского клуба, в котором указал, что высказывания Ротенберга позорят российский хоккей, а также попросил КХЛ оценить его комментарий в адрес болельщиков красно-белых. Лига осудила поведение болельщиков «Спартака» и наложила на клуб денежный штраф.
Также КХЛ вынесла предупреждение в адрес СКА и лично наставника команды Ротенберга. В лиге призвали руководство клуба из Санкт-Петербурга обратить особое внимание на последовательную линию поведения главного тренера по дискредитации КХЛ и принять меры для недопущения подобного. Предупреждение в отношении Ротенберга было вынесено на основании высказываний в послематчевом комментарии, содержащие «эмоциональную окраску и личные суждения, которые не соответствуют действительности». Санкции в отношении СКА приняты на основании видеоматериалов, которые установили использование неподобающих жестов игроками петербургской команды.