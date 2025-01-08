«Спартак» попросил болельщиков не реагировать на провокации во время матча КХЛ со СКА

«ХК “Спартак” благодарит вас за невероятную поддержку в каждом матче нашей команды — как дома, так и на выезде, мы очень ценим это! Дружелюбное и уважительное отношение к другим участникам матча всегда было отличительной особенностью болельщиков нашей “народной команды”, московского “Спартака”. Напомним, что наш следующий матч пройдет сегодня в Санкт-Петербурге: игры против СКА всегда выдаются напряженными и богатыми на эмоции, поэтому мы убедительно просим вас оставаться бдительными и не реагировать на возможные провокации. Сделаем все для победы, оказав самую лучшую поддержку нашей команде», — говорится в заявлении пресс-службы «Спартака».