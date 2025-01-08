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«Авангард» отыгрался с 0:3 и одержал победу над «Северсталью» в результативном матче

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и «Авангардом».

Источник: Чемпионат.com

Победу в результативной встрече одержали гости со счётом 6:5 по буллитам.

Дублем и результативной передачей в составе «Северстали» отметился нападающий Кирилл Пилипенко. Ещё по голу в составе череповецкого клуба забили Алексей Кручинин, Данил Аймурзин и Николай Чебыкин. В начале второго периода «Авангард» уступал со счётом 0:3.

«Авангард» ответил дублем Никиты Холодилина, забросившего две шайбы в течение минуты в середине второго периода. Ещё по голу в составе омского клуба забили Рид Буше и Семён Чистяков. За полторы минуты до конца третьего периода Наиль Якупов сравнял счёт в матче и перевёл игру в овертайм. В дополнительное время команды не смогли забить гол, а в серии буллитов победу одержал «Авангард» благодаря решающему броску Холодилина.

Северсталь
5:6
2:0, 2:2, 1:3, 0:0
Б
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
8.01.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 5536 зрителей
Главные тренеры
Андрей Козырев
Вратари
Константин Шостак
Никита Серебряков
(Никита Серебряков)
1-й период
05:12
Николай Чебыкин
07:52
Данил Аймурзин
(Кирилл Пилипенко)
09:15
Наиль Якупов
11:20
Алексей Кручинин
(Илья Иванцов, Михаил Ильин)
15:52
Владимир Грудинин
18:48
Наиль Якупов
2-й период
22:54
Кирилл Пилипенко
(Руслан Абросимов)
24:24
Никита Холодилин
(Игорь Мартынов, Илья Каблуков)
25:27
Никита Холодилин
(Илья Каблуков, Игорь Мартынов)
27:19
Алексей Кручинин
32:31
Павел Коледов
37:45
Кирилл Пилипенко
(Николай Чебыкин, Тимофей Давыдов)
39:08
Райан Спунер
3-й период
42:58
Рид Буше
(Константин Окулов, Семен Чистяков)
48:51
Николай Чебыкин
(Янни Калдис, Тимур Муханов)
53:41
Илья Иванцов
55:40
Семен Чистяков
(Райан Меркли, Наиль Якупов)
58:24
Наиль Якупов
(Николай Прохоркин)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Никита Холодилин
(Авангард)
Статистика
8
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Северсталь
Авангард
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