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«Сегодня была команда, бились друг за друга». Речь Жамнова из победной раздевалки «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу над СКА (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: Михаил Синицын/ТАСС

Видео из раздевалки красно-белых было опубликовано на странице клуба во Вконтакте.

«Молодчики, приятно смотреть, были единым кулаком. Сегодня была команда, бились друг за друга. Когда играете правильно, и вам легче, и сил меньше тратите. Приятно смотреть. Давайте в том же духе, следующая игра тоже тяжелая будет», — сказал Жамнов.

«Спартак» благодаря победе на «СКА Арене» поднялся на второе место в таблице Западной конференции с 57 очками. СКА, прервавший серию из трех побед, идет на пятой строчке с 54 очками.

СКА
0:5
0:1, 0:4, 0:0
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
8.01.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 23357 зрителей
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Алексей Жамнов
Вратари
Павел Мойсевич
(Артемий Плешков)
Артем Загидулин
1-й период
19:27
Герман Рубцов
(Никита Ефремов, Александр Пашин)
2-й период
24:28
Ансель Галимов
(Александр Пашин)
26:42
Иван Морозов
29:08
Иван Морозов
(Адам Ружичка, Павел Порядин)
32:21
Ансель Галимов
(Александр Пашин)
33:53
Николай Голдобин
(Андрей Локтионов)
34:59
Илья Карпухин
3-й период
42:30
Адам Ружичка
Статистика
2
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
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  • Гол в меньшинстве
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