«Сегодня была команда, бились друг за друга». Речь Жамнова из победной раздевалки «Спартака»

«Молодчики, приятно смотреть, были единым кулаком. Сегодня была команда, бились друг за друга. Когда играете правильно, и вам легче, и сил меньше тратите. Приятно смотреть. Давайте в том же духе, следующая игра тоже тяжелая будет», — сказал Жамнов.