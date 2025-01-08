«Сегодня была команда, бились друг за друга». Речь Жамнова из победной раздевалки «Спартака»

Видео из раздевалки красно-белых было опубликовано на странице клуба во Вконтакте.
«Молодчики, приятно смотреть, были единым кулаком. Сегодня была команда, бились друг за друга. Когда играете правильно, и вам легче, и сил меньше тратите. Приятно смотреть. Давайте в том же духе, следующая игра тоже тяжелая будет», — сказал Жамнов.
«Спартак» благодаря победе на «СКА Арене» поднялся на второе место в таблице Западной конференции с 57 очками. СКА, прервавший серию из трех побед, идет на пятой строчке с 54 очками.