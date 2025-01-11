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«Металлург» дома обыграл «Трактор». Команды забросили восемь шайб

В Магнитогорске завершился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Металлург» принимал челябинский «Трактор».

Источник: Максим Шмаков, photo.khl.ru

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

На последней минуте первого периода Дмитрий Силантьев с передач Никиты Камалова и Данилы Юрова открыл счёт во встрече.

На 21-й секунде второго игрового отрезка Алексей Маклюков с передач Робина Пресса и Никиты Михайлиса удвоил преимущество хозяев. Спустя 71 секунду Игорь Гераськин с передач Данилы Паливко и Борны Рендулича сделал счёт 3:0. На девятой минуте периода Григорий Дронов забросил первую шайбу «Трактора» во встрече. На 15-й минуте периода Чарльз Робинсон с передач Андрея Светлакова и Виталия Кравцова сократил отставание гостей до минимума.

На старте заключительного периода нападающий Даниил Вовченко упрочил лидерство хозяев с передач Юрова и Минулина. Через несколько минут Роман Канцеров забросил пятую шайбу «Металлурга» с передачи Робина Пресса, когда «Трактор» играл в меньшинстве. Сократил отставание гостей на последних минутах матча Виталий Кравцов.

Металлург Мг
5:3
1:0, 2:2, 2:1
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
11.01.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург, 7500 зрителей
Главные тренеры
Андрей Разин
Бенуа Гру
Вратари
Илья Набоков
Закари Фукале
(Закари Фукале)
1-й период
19:21
Дмитрий Силантьев
(Никита Камалов, Данила Юров)
2-й период
20:21
Алексей Маклюков
(Никита Михайлис, Робин Пресс)
21:32
Игорь Гераськин
(Борна Рендулич, Данила Паливко)
28:07
Григорий Дронов
34:19
Бадди Робинсон
(Виталий Кравцов, Андрей Светлаков)
3-й период
41:04
Даниил Вовченко
(Данила Юров, Артем Минулин)
47:09
Стивен Кэмпфер
48:10
Роман Канцеров
(Робин Пресс, Даниил Вовченко)
58:03
Виталий Кравцов
(Артем Блажиевский, Бадди Робинсон)
Статистика
0
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Металлург Мг
Трактор
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