«Металлург» дома обыграл «Трактор». Команды забросили восемь шайб

На 21-й секунде второго игрового отрезка Алексей Маклюков с передач Робина Пресса и Никиты Михайлиса удвоил преимущество хозяев. Спустя 71 секунду Игорь Гераськин с передач Данилы Паливко и Борны Рендулича сделал счёт 3:0. На девятой минуте периода Григорий Дронов забросил первую шайбу «Трактора» во встрече. На 15-й минуте периода Чарльз Робинсон с передач Андрея Светлакова и Виталия Кравцова сократил отставание гостей до минимума.