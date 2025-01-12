«У нас в команде нет звезд». Ротенберг впервые заменил скандального защитника СКА Деанджело

А еще Ротенберг намекнул, что Деанджело может и вовсе выпасть из состава: «У нас Паша Акользин выполняет сумасшедшую черновую работу на команду, и это при том, что он сейчас еще и забивает. Вот такие игроки нам нужны для победы. Посмотрим, что будет с составом на следующий матч. Четвертый раз отвечаю вам, отвечаю с уважением — тут только хоккейные причины. У нас в команде все равны».