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«У нас в команде нет звезд». Ротенберг впервые заменил скандального защитника СКА Деанджело

Усадил в запас после двух периодов, ни разу не выпустив на третий.

Источник: Спорт-Экспресс

Гостевой матч СКА против московского «Динамо» получился примечательным не только из-за результата (питерцы проиграли 4:5), но и из-за тренерского хода Романа Ротенберга: впервые в период выступления за СКА американского защитника Тони Деанджело он усадил его в запас по ходу игры, не выпустив на третий период.

«В СКА нет звезд»

Впервые замену Роман Борисович прокомментировал еще на флеш-интервью — был краток и не очень конкретен: «Произошла такая хоккейная ситуация, где Деанджело не сыграл больше в этой игре. Дальше посмотрим».

На послематчевом интервью тренер СКА ответил на вопрос еще раз: «Хоккейная ситуация, как я уже сказал, и он не отличается ничем от других игроков. Поэтому он не играл. Здесь нет никаких секретов».

А потом еще раз — но уже дал понять, что тема ему неприятна: «Это четвертый аналогичный вопрос сегодня. И в четвертый раз я вам на него отвечу. У нас в команде все равны, у нас всегда идет командная работа. Личная статистика — это часть командной работы. Каждый человек равен, у нас нет звезд в команде, у нас команда — звезда», — заявил Ротенберг.

При этом конспирологию Роман Борисович отверг: «Нет никаких скрытых причин, только хоккейные, только выполнение игрового задания, уважение команды, уважение друг друга. У нас были те, кто по 40 шайб в сезоне забивал за СКА, но мы пропускали при их нахождении на льду 80».

А еще Ротенберг намекнул, что Деанджело может и вовсе выпасть из состава: «У нас Паша Акользин выполняет сумасшедшую черновую работу на команду, и это при том, что он сейчас еще и забивает. Вот такие игроки нам нужны для победы. Посмотрим, что будет с составом на следующий матч. Четвертый раз отвечаю вам, отвечаю с уважением — тут только хоккейные причины. У нас в команде все равны».

Ротенберг любит необычные замены

На самом деле к подобным тактическим ходам тренера санкт-петербургской команды давно пора привыкнуть — он делает их регулярно. По сути, на данный момент в составе СКА не заменяли по ходу матча только защитника Александра Никишина — ну и Тони Деанджело до недавнего времени.

А в остальном Ротенберг уважает ротацию. Особенно среди вратарей: он в этом сезоне менял их уже 11 раз. Иногда доходило до рекордов — в конце декабря 2024-го в матче против ЦСКА Роман Борисович заменил Заврагина на Мойсевича уже через минуту после начала встречи из-за двух пропущенных шайб. Правда, уже в третьем периоде пришлось делать обратную замену — Мойсевич справился не сильно лучше.

Забавно, но, согласно подсчетам Sports.ru, ротация вратарей бессмысленна — СКА выиграл лишь три матча, в которых Ротенберг применил такой трюк, причем реально замена помогла лишь в одном.

Теоретически этот ход объяснить вполне можно. Даже несмотря на то, что на счету Деанджело уже 32 (6+26) очка в 33 играх и он занимает первое место в списке самых результативных игроков обороны СКА, Тони постоянно делает ошибки в обороне. Его слишком частые подключения к атакам, постоянные обрезы при передачах раз за разом приводят к контрвыпадам и пропущенным голам.

При этом не стоит забывать, что дело может быть не только в хоккейных причинах (несмотря на то, что Ротенберг настойчиво говорит именно о них). Деанджело известен своим тяжелым характером — достаточно вспомнить, что однажды он попал в скандал, подравшись с одноклубником, вратарем Александром Георгиевым.

Тогда Тони признал, что он вспыльчив. «Порой я вспыльчивый. Я признаю это и беру на себя ответственность. Я пытался учиться, становиться все лучше и лучше, но все еще бывают случаи, когда в эмоциональном плане я немного переступаю черту, и я беру на себя ответственность за это», — рассказывал защитник.

Что конкретно случилось сейчас и случилось ли вообще, неизвестно. Возможно, дело действительно в хоккейных причинах — в конце концов, Деанджело закончил матч с коэффициентом полезности «-2». Но теперь матч 13 января против «Локомотива», лидера всего чемпионата, приобретает дополнительную интригу — вернется ли один из самых ярких защитников КХЛ в состав СКА или все же попадет в опалу?

После поражения от «Динамо» на счету армейцев 54 очка, они занимают шестое место в Западной конференции.

Артем Белинин

Динамо М
5:4
2:3, 2:0, 1:1
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
11.01.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 9597 зрителей
Главные тренеры
Алексей Кудашов
Роман Ротенберг
Вратари
Владислав Подъяпольский
Егор Заврагин
1-й период
02:01
Егор Римашевский
(Артем Ильенко, Максим Джиошвили)
04:08
Павел Акользин
(Михаил Григоренко)
04:39
Захар Бардаков
(Сергей Плотников, Александр Никишин)
07:17
Александр Никишин
(Арсений Грицюк, Захар Бардаков)
09:33
Кирилл Готовец
15:32
Дмитрий Рашевский
(Максим Комтуа, Седрик Пакетт)
16:12
Сергей Андронов
2-й период
29:56
Максим Джиошвили
(Антон Сизов, Артем Ильенко)
32:42
Седрик Пакетт
35:13
Максим Комтуа
(Дмитрий Рашевский, Седрик Пакетт)
36:35
Кирилл Адамчук
3-й период
40:16
Артем Земченок
40:16
Артем Земченок
48:02
Сергей Плотников
56:26
Александр Никишин
(Сергей Андронов, Арсений Грицюк)
59:28
Сергей Плотников
59:33
Никита Гусев
(Дилан Сикьюра, Джордан Уил)
Статистика
6
Штрафное время
10
5
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Динамо М
СКА
КХЛ: таблица и календарь