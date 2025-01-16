Р. Ротенберг: хочу извиниться перед всеми, что СКА пропустил столько дома. Это позор

— Согласен. Хочу извиниться перед всеми, что мы пропустили столько дома. Честно, это позор, для меня. Но игра-то есть, есть креатив, импровизация, мы забили больше всех. То, что сегодня я видел, для меня стало открытием. Я их вижу каждый день, это молодые ребята. 50% выступили сегодня здорово. В составе на следующий матч должны быть все стрессоустойчивые хоккеисты, тогда мы победим.