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«Локомотив» нанес «Барысу» 11-е поражение подряд в КХЛ

АСТАНА, 19 января. /ТАСС/. Ярославский «Локомотив» со счетом 3:0 обыграл казахстанский «Барыс» в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 6 210 зрителей.

Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами отметились Александр Радулов (21-я и 39-я минуты) и Байрон Фрэз (26). Вратарь «Локомотива» Максим Майоров, являющийся сыном олимпийского чемпиона 2018 года Василия Кошечкина, провел первый матч в КХЛ. Он отыграл «на ноль», отразив 20 бросков.

«Барыс» потерпел 11-е поражение подряд, повторив собственный антирекорд за время выступления в КХЛ. В последний раз казахстанский клуб победил 17 декабря, переиграв на выезде московское «Динамо» (2:0).

«Локомотив» является лидером регулярного чемпионата с 78 очками в 48 матчах. «Барыс» набрал 25 очков по итогам 48 игр, команда замыкает турнирную таблицу КХЛ. В следующей встрече «Локомотив» сыграет в гостях против петербургского СКА 21 января, «Барыс» 23 января примет «Адмирал» из Владивостока.

Барыс
0:3
0:0, 0:3, 0:0
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
19.01.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 6210 зрителей
Главные тренеры
Галым Мамбеталиев
Игорь Никитин
Вратари
Никита Бояркин
М.В. Майоров
2-й период
20:46
Александр Радулов
(Алексей Береглазов)
23:43
Самат Данияр
25:27
Байрон Фрэз
(Рушан Рафиков, Денис Алексеев)
38:09
Александр Радулов
(Степан Никулин, Мартин Гернат)
39:59
Артем Королев
3-й период
40:00
Артем Королев
48:12
Рихард Паник
Статистика
6
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Главный судья
Эдуард Метальников
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Барыс
Локомотив
КХЛ: таблица и календарь