«Локомотив» нанес «Барысу» 11-е поражение подряд в КХЛ

«Локомотив» является лидером регулярного чемпионата с 78 очками в 48 матчах. «Барыс» набрал 25 очков по итогам 48 игр, команда замыкает турнирную таблицу КХЛ. В следующей встрече «Локомотив» сыграет в гостях против петербургского СКА 21 января, «Барыс» 23 января примет «Адмирал» из Владивостока.