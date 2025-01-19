«Локомотив» нанес «Барысу» 11-е поражение подряд в КХЛ

Заброшенными шайбами отметились Александр Радулов (21-я и 39-я минуты) и Байрон Фрэз (26). Вратарь «Локомотива» Максим Майоров, являющийся сыном олимпийского чемпиона 2018 года Василия Кошечкина, провел первый матч в КХЛ. Он отыграл «на ноль», отразив 20 бросков.
«Барыс» потерпел 11-е поражение подряд, повторив собственный антирекорд за время выступления в КХЛ. В последний раз казахстанский клуб победил 17 декабря, переиграв на выезде московское «Динамо» (2:0).
«Локомотив» является лидером регулярного чемпионата с 78 очками в 48 матчах. «Барыс» набрал 25 очков по итогам 48 игр, команда замыкает турнирную таблицу КХЛ. В следующей встрече «Локомотив» сыграет в гостях против петербургского СКА 21 января, «Барыс» 23 января примет «Адмирал» из Владивостока.