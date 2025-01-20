«Спартак» во второй раз в сезоне проиграл «Торпедо»

Встреча прошла в Нижнем Новгороде в понедельник и завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. У победителей отличились Андрей Белевич (3-я минута) и Сергей Гончарук (53). Автором победного буллита стал Илья Чефанов. У «красно-белых» шайбы забросили Александр Пашин (48) и Герман Рубцов (59).