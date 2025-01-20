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«Спартак» во второй раз в сезоне проиграл «Торпедо»

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Московский «Спартак» потерпел поражение от нижегородского «Торпедо» в серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча прошла в Нижнем Новгороде в понедельник и завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. У победителей отличились Андрей Белевич (3-я минута) и Сергей Гончарук (53). Автором победного буллита стал Илья Чефанов. У «красно-белых» шайбы забросили Александр Пашин (48) и Герман Рубцов (59).

Первый матч в нынешнем сезоне пропустил словацкий форвард «Спартака» Адам Ружичка, который является лучшим снайпером команды (19 шайб) и делит лидерство в списке лучших бомбардиров «красно-белых» с Павлом Порядиным (34 очка). Порядин также не сыграл против нижегородцев из-за травмы.

«Спартак» завершил матч с более чем двукратным преимуществом по броскам в створ — 48:23, голкипер нижегородцев Иван Кульбаков совершил 46 сейвов.

«Торпедо» во второй раз в сезоне обыграло «Спартак» при одном поражении, у команд до конца регулярного чемпионата будут еще три очные встречи.

«Спартак» (60 очков) потерпел пятое поражение в январе при двух победах, но вышел на третье место в таблице Западной конференции КХЛ. «Торпедо» набрало 50 очков и идет восьмым на Западе.

Торпедо
3:2
1:0, 0:0, 1:2, 0:0
Б
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
20.01.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
КРК Нагорный, 5500 зрителей
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Алексей Жамнов
Вратари
Иван Кульбаков
Дмитрий Николаев
1-й период
02:02
Андрей Белевич
(Кирилл Воронин, Михаил Орлов)
18:16
Даниэль Усманов
2-й период
24:18
Василий Атанасов
32:46
Китон Томпсон
3-й период
43:18
Никита Артамонов
43:18
Иван Морозов
47:50
Александр Пашин
51:13
Герман Рубцов
52:06
Сергей Гончарук
(Максим Летунов, Василий Атанасов)
58:27
Герман Рубцов
(Николай Голдобин, Дмитрий Вишневский)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: 0
(Торпедо)
Статистика
6
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Торпедо
Спартак
КХЛ: таблица и календарь