«Спартак» во второй раз в сезоне проиграл «Торпедо»

Встреча прошла в Нижнем Новгороде в понедельник и завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. У победителей отличились Андрей Белевич (3-я минута) и Сергей Гончарук (53). Автором победного буллита стал Илья Чефанов. У «красно-белых» шайбы забросили Александр Пашин (48) и Герман Рубцов (59).
Первый матч в нынешнем сезоне пропустил словацкий форвард «Спартака» Адам Ружичка, который является лучшим снайпером команды (19 шайб) и делит лидерство в списке лучших бомбардиров «красно-белых» с Павлом Порядиным (34 очка). Порядин также не сыграл против нижегородцев из-за травмы.
«Спартак» завершил матч с более чем двукратным преимуществом по броскам в створ — 48:23, голкипер нижегородцев Иван Кульбаков совершил 46 сейвов.
«Торпедо» во второй раз в сезоне обыграло «Спартак» при одном поражении, у команд до конца регулярного чемпионата будут еще три очные встречи.
«Спартак» (60 очков) потерпел пятое поражение в январе при двух победах, но вышел на третье место в таблице Западной конференции КХЛ. «Торпедо» набрало 50 очков и идет восьмым на Западе.