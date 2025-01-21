СКА грохнул лидера сезона КХЛ! Помогли два супергола и провал вратаря «Локомотива»

Впрочем, стоит сказать и о том, что у команды Игоря Никитина был ещё целый период, чтобы исправить ситуацию, но в третьем отрезке ярославцы не сумели сделать абсолютно ничего, хотя дважды играли в большинстве. При этом нужно отметить СКА: армейцы сыграли в обороне максимально грамотно, правильно и самоотверженно, на невероятном контрасте с той командой, которую не так давно два периода возила «Северсталь». В результате у хоккеистов «Локомотива» пропали уверенность, слаженность в действиях, бросавшаяся в глаза в первом периоде, и Заврагину не пришлось так уж сильно переживать на своём посту. СКА же подвёл итог матча голом в пустые ворота в исполнении Плотникова. 5:2, армейцы прервали серию поражений и остановили монструозного лидера сезона.