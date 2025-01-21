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СКА грохнул лидера сезона КХЛ! Помогли два супергола и провал вратаря «Локомотива»

Армейцы великолепно сыграли в обороне и прервали серию неудач.

Источник: photo.khl.ru

Очередной матч СКА и «Локомотива» ожидался с особым интересом. Армейцы выдали серию из четырёх поражений, по ходу которой в хоккейном сообществе даже стали разгоняться слухи о том, что представить практически невозможно, и СКА пришлось отбиваться от нападок по всем фронтам мощнейшим заявлением в соцсетях.

На этом фоне в Санкт-Петербург приехал со всех сторон благополучный «Локомотив», который даже после потери основного вратаря и в условиях безапелляционного первого места в общей таблице не снижал темп побед и оставался единственной командой КХЛ, не проигрывавшей в 2025 году.

И матч начался так, как следовало ожидать. «Локомотив» завладел инициативой, взял шайбу и территорию под контроль (помогло и быстрое удаление Земчёнка) и вынудил СКА на старте игры думать исключительно об обороне. Но армейцы, к их чести, справились с давлением ярославцев, защищались довольно грамотно, а в тех случаях, когда форварды «Локомотива» оставались-таки в одиночестве на пятачке, здорово действовал Заврагин.

СКА же воспользовался своим первым шансом в матче — большинством. На 15-й минуте Плотников в касание бросил после блистательного перевода от Демидова, и «замёрзший» за первый период Мельничук не успел переместиться от одной штанги к другой. Но на перерыв всё-таки команды ушли при равном счёте, за что гости должны благодарить Берёзкина. Лидер «Локомотива» на 19-й минуте, ускорившись, отменил проброс, легко избавился от опеки Никишина, развернул корпус и всё же прошил Заврагина.

На второй период игроки «Локомотива» наверняка выходили с мыслью забрать своё в игре, которая шла под их диктовку, но уже на 25-й секунде многие расклады изменил Арсений Грицюк. Форвард СКА нанёс гениальный по точности бросок в ближний угол, но большие вопросы к Мельничуку по этому эпизоду всё равно остались.

А ещё через три минуты у армейцев вновь сработал фактор Демидова. Молодой суперталант издевательски легко «раздел» опытного Герната, просочился к воротам и переиграл Мельничука, который крайне неуклюже сыграл ловушкой.

«Локомотив» не пасовал перед обстоятельствами, продолжал гнуть свою линию, и вскоре ярославцы забили на излёте своего большинства. Шалунов разобрался на пятачке. Но быстро развить успех у гостей не вышло, а на 36-й минуте вновь «отличился» Мельничук, не справившийся с далеко не самым сложным броском Бардакова.

За два периода голкипер ярославцев (кстати, уроженец Санкт-Петербурга и воспитанник СКА) пропустил четыре гола всего с двенадцати бросков, наошибался и серьёзно повлиял на результат этой встречи. Проблема отсутствия Исаева в этот вечер встала перед «Локомотивом» в полный рост.

Впрочем, стоит сказать и о том, что у команды Игоря Никитина был ещё целый период, чтобы исправить ситуацию, но в третьем отрезке ярославцы не сумели сделать абсолютно ничего, хотя дважды играли в большинстве. При этом нужно отметить СКА: армейцы сыграли в обороне максимально грамотно, правильно и самоотверженно, на невероятном контрасте с той командой, которую не так давно два периода возила «Северсталь». В результате у хоккеистов «Локомотива» пропали уверенность, слаженность в действиях, бросавшаяся в глаза в первом периоде, и Заврагину не пришлось так уж сильно переживать на своём посту. СКА же подвёл итог матча голом в пустые ворота в исполнении Плотникова. 5:2, армейцы прервали серию поражений и остановили монструозного лидера сезона.

Лев Лукин

СКА
5:2
1:1, 3:1, 1:0
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
21.01.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 22846 зрителей
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Игорь Никитин
Вратари
Егор Заврагин
Алексей Мельничук
(Алексей Мельничук)
1-й период
00:27
Артем Земченок
14:32
Георгий Иванов
14:50
Сергей Плотников
(Иван Демидов, Александр Никишин)
15:22
Арсений Грицюк
15:22
Рушан Рафиков
18:16
Максим Березкин
(Мартин Гернат, Артур Каюмов)
2-й период
20:25
Арсений Грицюк
(Захар Бардаков, Александр Никишин)
23:33
Иван Демидов
(Сергей Сапего, Захар Бардаков)
25:35
Валентин Зыков
27:44
Максим Шалунов
(Артур Каюмов, Рушан Рафиков)
35:48
Захар Бардаков
3-й период
42:18
Рихард Паник
46:26
Артем Земченок
53:41
Андрей Педан
56:51
Сергей Плотников
Статистика
10
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
Локомотив
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