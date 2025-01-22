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«Посмотрите видео, а я буду молчать!» Шоу злого Ротенберга после игры СКА и «Локомотива»

Такой пресс-конференции вы ещё не видели!

Источник: ХК СКА

Послематчевые пресс-конференции Романа Ротенберга — это отдельный вид искусства, но сегодня он, пожалуй, превзошёл самого себя, на 180 градусов развернув сам формат общения с журналистами.

После матча с «Локомотивом» главный тренер СКА был очень зол и устроил настоящее шоу! Он сказал лишь несколько слов по игре, что предусмотрено регламентом КХЛ, после чего показал видео двух силовых приёмов ярославцев — Павла Красковского на Андрее Педане и Максима Шалунова на Александре Никишине.

И попросил журналистов самим высказаться, были ли в этих эпизодах нарушения.

«Вы же за честный хоккей? Ну, прокомментируйте!»

— Хочу поблагодарить наших болельщиков, всех, кто пришёл на арену. Эта победа — заслуга только наших болельщиков. Больше комментариев по игре нет и не будет. Хочу, чтобы вы посмотрели видео.

Прокомментируйте этот момент, вы же за честный хоккей? Я не знаю, как завтра он (Никишин. — Прим. «Чемпионата») будет себя чувствовать. Может, он вообще не сыграет. Ну, прокомментируйте!

— С точки зрения болельщика-дилетанта это был чисто игровой момент. Его оценку должны дать судьи-профессионалы.

— Вы посмотрите, как он потерял сознание и падает лицом в лёд. Если бы он сломал себе челюсть или лицевую кость, он бы больше никогда не сыграл за СКА. Прокомментируйте, почему человек падает лицом в лёд без сознания, просто так?

— Вы же разбираетесь в хоккее лучше меня…

— Нет, вы лучше всех разбираетесь!

— Вы не даёте сказать.

— Я вообще молчу!

— С точки зрения болельщика-дилетанта говорить о том, что это были умышленные нарушения, чтобы травмировать ведущих игроков СКА…

— А где Кузнецов? Ответа нет. К следующему вопросу. Давайте, чтобы все ответили, у нас же свобода слова. Есть ребята, которые приходят очень редко, но задают очень сложные вопросы. Прокомментируйте, пожалуйста! Вы отказались, тоже ваше право.

— Мы вам 30 тысяч, получается, экономим. Главное, чтобы это на журналистов не распространялось.

— Я вообще не буду комментировать, только по регламенту. Первый период — отлично, второй — супер, третий — ещё лучше.

— В динамике я не видел нарушения, здесь смотрю, вижу, что человек подпрыгнул, пошёл локоть. Да, это нарушение. Во втором эпизоде Педану повезло, что он высоким родился, думаю, там тоже локоть был в лицо направлен.

— А прыжок видите?

— Прыжок видел.

— А прыгать можно?

— Нет.

После попытки одного из журналистов задать вопрос по игре Ротенберг закончил пресс-конференцию, сказав: «Как-то наш диалог не получается. Давайте закончим пресс-конференцию. Я не буду отвечать на вопросы, я просто прокомментировал игру по регламенту, на этом всё».

Так СКА прервал серию поражений, остановив ярославский бронепоезд.

Елена Кузнецова

СКА
5:2
1:1, 3:1, 1:0
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
21.01.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 22846 зрителей
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Игорь Никитин
Вратари
Егор Заврагин
Алексей Мельничук
(Алексей Мельничук)
1-й период
00:27
Артем Земченок
14:32
Георгий Иванов
14:50
Сергей Плотников
(Иван Демидов, Александр Никишин)
15:22
Арсений Грицюк
15:22
Рушан Рафиков
18:16
Максим Березкин
(Мартин Гернат, Артур Каюмов)
2-й период
20:25
Арсений Грицюк
(Захар Бардаков, Александр Никишин)
23:33
Иван Демидов
(Сергей Сапего, Захар Бардаков)
25:35
Валентин Зыков
27:44
Максим Шалунов
(Артур Каюмов, Рушан Рафиков)
35:48
Захар Бардаков
3-й период
42:18
Рихард Паник
46:26
Артем Земченок
53:41
Андрей Педан
56:51
Сергей Плотников
Статистика
10
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
Локомотив
КХЛ: таблица и календарь