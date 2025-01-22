«Посмотрите видео, а я буду молчать!» Шоу злого Ротенберга после игры СКА и «Локомотива»

— Вы посмотрите, как он потерял сознание и падает лицом в лёд. Если бы он сломал себе челюсть или лицевую кость, он бы больше никогда не сыграл за СКА. Прокомментируйте, почему человек падает лицом в лёд без сознания, просто так?