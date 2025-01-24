«Хорошо, что наш игрок остался живым». СКА пора перестать жаловаться на «убийства на льду»

«В своё время клубы избавились от тафгаев, и я очень жалею, что их не было на льду для того, чтобы проучить и одного, и второго (Медведев также говорит о случае с хитом Павла Красковского на защитнике СКА Андрее Педане. — Прим. “Чемпионата”).



Мы отправили все документы в экспертно-судейский комитет, лично его главе господину Рене Фазелю и Валерию Каменскому (председатель спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ. — Прим. “Чемпионата”), чтобы объяснить, что такое “грязная” игра.



Мы уже находимся в преддверии плей-офф, но атмосфера безнаказанности может привести к тому, что мы будем терять звёзд. Потом появляются публикации, почему наши 10 суперзвёзд собираются уехать в НХЛ. Это дело нешуточное, потому что век спортсмена короток. Есть примеры, когда Эрик Линдрос, многократно получавший сотрясения, вынужден был завершить карьеру, и в Национальной хоккейной лиге стали бороться с “грязной” игрой. А у нас, как у известного писателя — бога нет и всё дозволено», — сказал Медведев.