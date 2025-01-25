«Спартак» победил «Локомотив» в матче КХЛ, отыгравшись со счета 0:2

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Московский «Спартак» одержал волевую победу над ярославским «Локомотивом» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в Москве в присутствии 9 680 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе «Спартака» отметились Александр Пашин (29-я и 36-я минуты), Ансель Галимов (50) и Андрей Миронов (58). У «Локомотива» отличились Байрон Фрэз (5) и Никита Кирьянов (17).
«Спартак» впервые обыграл «Локомотив» в текущем сезоне, две предыдущие встречи остались за командой из Ярославля. В регулярном чемпионате команды проведут между собой еще одну встречу. В состав «Спартака» вернулся лучший бомбардир команды Адам Ружичка. Матч пропустил голкипер красно-белых Дмитрий Николаев.
«Локомотив» с 78 очками после 50 матчей занимает первое место в Западной конференции и общей таблице КХЛ. «Спартак» набрал 62 очка в 47 матчах и поднялся на вторую строчку в Западной конференции.
В следующем матче «Спартак» примет столичный ЦСКА, «Локомотив» дома встретится с московским «Динамо». Игры пройдут 27 января.