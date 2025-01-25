«Спартак» победил «Локомотив» в матче КХЛ, отыгравшись со счета 0:2

«Спартак» впервые обыграл «Локомотив» в текущем сезоне, две предыдущие встречи остались за командой из Ярославля. В регулярном чемпионате команды проведут между собой еще одну встречу. В состав «Спартака» вернулся лучший бомбардир команды Адам Ружичка. Матч пропустил голкипер красно-белых Дмитрий Николаев.