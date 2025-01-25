Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Европа
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Спартак» победил «Локомотив» в матче КХЛ, отыгравшись со счета 0:2

Встреча завершилась со счетом 4:2.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Московский «Спартак» одержал волевую победу над ярославским «Локомотивом» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в Москве в присутствии 9 680 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе «Спартака» отметились Александр Пашин (29-я и 36-я минуты), Ансель Галимов (50) и Андрей Миронов (58). У «Локомотива» отличились Байрон Фрэз (5) и Никита Кирьянов (17).

«Спартак» впервые обыграл «Локомотив» в текущем сезоне, две предыдущие встречи остались за командой из Ярославля. В регулярном чемпионате команды проведут между собой еще одну встречу. В состав «Спартака» вернулся лучший бомбардир команды Адам Ружичка. Матч пропустил голкипер красно-белых Дмитрий Николаев.

«Локомотив» с 78 очками после 50 матчей занимает первое место в Западной конференции и общей таблице КХЛ. «Спартак» набрал 62 очка в 47 матчах и поднялся на вторую строчку в Западной конференции.

В следующем матче «Спартак» примет столичный ЦСКА, «Локомотив» дома встретится с московским «Динамо». Игры пройдут 27 января.

Спартак
4:2
0:2, 2:0, 2:0
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
25.01.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 9680 зрителей
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Игорь Никитин
Вратари
Артем Загидулин
Алексей Мельничук
1-й период
04:23
Байрон Фрэз
(Рихард Паник, Никита Кирьянов)
16:36
Никита Кирьянов
(Байрон Фрэз)
2-й период
20:35
Егор Сурин
28:38
Александр Пашин
(Ансель Галимов)
35:33
Александр Пашин
(Николай Голдобин, Иван Морозов)
3-й период
49:44
Ансель Галимов
(Герман Рубцов, Александр Пашин)
52:35
Ансель Галимов
56:14
Никита Кирьянов
57:57
Андрей Миронов
(Герман Рубцов, Егор Филин)
Статистика
2
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Спартак
Локомотив
КХЛ: таблица и календарь