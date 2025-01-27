«Ак Барс» в третий раз в сезоне обыграл «Салават Юлаев» в КХЛ

Команды встретились друг с другом в пятый раз в текущем сезоне. «Салават Юлаев» выиграл два первых «зеленых дерби», которые прошли в Уфе, со счетом 5:3 и 3:2 ОТ. Следующие три очные встречи прошли в Казани и завершились в пользу «Ак Барса» со счетом 3:2, 5:1 и теперь 4:3 OT. 14 февраля в Уфе состоится заключительное в текущем сезоне «зеленое дерби».