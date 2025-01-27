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«Ак Барс» в третий раз в сезоне обыграл «Салават Юлаев» в КХЛ

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» выиграл в овертайме у уфимского «Салавата Юлаева» в пятом «зеленом дерби» в рамках нынешнего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 1:0) в пользу хозяев льда. В составе «Ак Барса» отличились Алексей Пустозеров (2-я минута), Артем Галимов (33), Дмитрий Яшкин (55) и Степан Фальковский (65). У «Салавата Юлаева» шайбы забросили Джошуа Ливо (36), Александр Хмелевский (47) и Михаил Науменков (51).

Ливо продлил результативную серию до шести матчей, в которых он забросил 11 шайб и сделал 2 голевые передачи.

Команды встретились друг с другом в пятый раз в текущем сезоне. «Салават Юлаев» выиграл два первых «зеленых дерби», которые прошли в Уфе, со счетом 5:3 и 3:2 ОТ. Следующие три очные встречи прошли в Казани и завершились в пользу «Ак Барса» со счетом 3:2, 5:1 и теперь 4:3 OT. 14 февраля в Уфе состоится заключительное в текущем сезоне «зеленое дерби».

«Ак Барс» (64 очка) занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Салават Юлаев» (65) идет строчкой выше.

В следующем матче «Салават Юлаев» в гостях сыграет с омским «Авангардом» 29 января, а «Ак Барс» 31 января в Тольятти встретится с «Ладой».

Ак Барс
4:3
1:0, 1:1, 1:2
ОТ
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
27.01.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8319 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Виктор Козлов
Вратари
Амир Мифтахов
Александр Самонов
1-й период
01:49
Алексей Пустозеров
04:51
Джош Ливо
11:01
Ник Петан
17:08
Дмитрий Яшкин
17:24
Джош Ливо
2-й период
23:21
Алексей Марченко
23:45
Александр Хмелевский
33:41
Артем Галимов
(Степан Фальковский, Даниил Журавлев)
35:45
Джош Ливо
(Динар Хафизуллин, Нэйтан Тодд)
3-й период
40:00
Алексей Марченко
40:00
Алексей Марченко
40:00
Джош Ливо
46:23
Александр Хмелевский
(Шелдон Ремпал, Михаил Науменков)
50:57
Михаил Науменков
(Александр Хмелевский, Данил Алалыкин)
53:03
Александр Хмелевский
54:26
Дмитрий Яшкин
(Артем Галимов, Александр Барабанов)
55:05
Дмитрий Кателевский
Овертайм
64:18
Степан Фальковский
(Кирилл Семенов, Александр Барабанов)
Статистика
12
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
5
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Ак Барс
Салават Юлаев
КХЛ: таблица и календарь