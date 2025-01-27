«Ак Барс» в третий раз в сезоне обыграл «Салават Юлаев» в КХЛ

Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 1:0) в пользу хозяев льда. В составе «Ак Барса» отличились Алексей Пустозеров (2-я минута), Артем Галимов (33), Дмитрий Яшкин (55) и Степан Фальковский (65). У «Салавата Юлаева» шайбы забросили Джошуа Ливо (36), Александр Хмелевский (47) и Михаил Науменков (51).
Ливо продлил результативную серию до шести матчей, в которых он забросил 11 шайб и сделал 2 голевые передачи.
Команды встретились друг с другом в пятый раз в текущем сезоне. «Салават Юлаев» выиграл два первых «зеленых дерби», которые прошли в Уфе, со счетом 5:3 и 3:2 ОТ. Следующие три очные встречи прошли в Казани и завершились в пользу «Ак Барса» со счетом 3:2, 5:1 и теперь 4:3 OT. 14 февраля в Уфе состоится заключительное в текущем сезоне «зеленое дерби».
«Ак Барс» (64 очка) занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Салават Юлаев» (65) идет строчкой выше.
В следующем матче «Салават Юлаев» в гостях сыграет с омским «Авангардом» 29 января, а «Ак Барс» 31 января в Тольятти встретится с «Ладой».