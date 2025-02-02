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«Спартак» отыгрался с 0:3, но все равно уступил в матче КХЛ с 14 шайбами

«Северсталь» победила «Спартак» в Череповце со счетом 8:6. Пять игроков забросили по две шайбы, у Николая Чебыкина четыре очка. «Северсталь» выиграла самый результативный матч в истории КХЛ против «Спартака».

Источник: ХК "Северсталь"

Московский «Спартак» проиграл череповецкой «Северстали» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:8 (1:3, 4:2, 1:3).

У «Северстали» отличились Артем Щучинов (3-я минута), Николай Чебыкин (5), Михаил Котляревский (10, 37), Кирилл Пилипенко (32, 58) и Давид Думбадзе (43, 60). У Чебыкина еще три результативные передачи.

У «Спартака» забивали Иван Морозов (20, 25), Адам Ружичка (28, 40), Николай Голдобин (33) и Михаил Мальцев (52). У Морозова и Голдобина по три очка.

«Спартак» проиграл второй матч подряд и занимает пятое место в Западной конференции. У «Северстали», которая выиграла самый результативный матч в истории КХЛ против «Спартака», вторая строчка.

Результаты других матчей:

«Лада» — «Автомобилист» — 2:4;

«Куньлунь» — «Ак Барс» — 3:6.

Северсталь
8:6
3:1, 2:4, 3:1
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
2.02.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 5536 зрителей
Главные тренеры
Андрей Козырев
Алексей Жамнов
Вратари
Константин Шостак
Дмитрий Николаев
(Артем Загидулин, Артем Загидулин)
1-й период
00:00
Командный штраф
02:52
Артем Щучинов
(Данил Аймурзин, Янни Калдис)
04:44
Николай Чебыкин
(Янни Калдис, Иван Подшивалов)
06:11
Марк Барберио
09:45
Михаил Котляревский
(Илья Квочко)
11:30
Адам Ружичка
19:35
Иван Морозов
(Павел Порядин, Николай Голдобин)
2-й период
24:52
Иван Морозов
(Николай Голдобин)
27:40
Адам Ружичка
(Михаил Мальцев)
31:15
Павел Порядин
31:43
Кирилл Пилипенко
(Николай Чебыкин, Данил Аймурзин)
32:49
Николай Голдобин
(Иван Морозов)
36:17
Михаил Котляревский
(Николай Чебыкин)
37:26
Командный штраф
39:36
Адам Ружичка
(Александр Пашин)
39:49
Егор Филин
3-й период
42:23
Давид Думбадзе
(Иван Подшивалов, Николай Чебыкин)
45:28
Николай Голдобин
51:13
Михаил Мальцев
57:35
Кирилл Пилипенко
(Янни Калдис, Давид Думбадзе)
59:59
Давид Думбадзе
Статистика
6
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
1
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Северсталь
Спартак
КХЛ: таблица и календарь