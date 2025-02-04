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«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче КХЛ

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Московский «Спартак» переиграл на выезде лидера Западной конференции ярославский «Локомотив», принеся главному тренеру команды Алексею Жамнову рекордную в истории выступлений клуба в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), 76-ю победу.

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча прошла во вторник в Ярославле и завершилась со счетом 5:4 (1:1, 1:0, 3:3) в пользу гостей. У победителей шайбы забросили Егор Савиков (9-я минута), Адам Ружичка (24), проведший свой 50-й матч в КХЛ, Даниил Орлов (42), Михаил Мальцев (44) и Николай Голдобин (45), который набрал 40-е очко в сезоне. У хозяев отличились Георгий Иванов (12), Павел Красковский (42), Максим Березкин (52) и Андрей Сергеев (60).

Жамнов стал лидером по победам в КХЛ среди тренеров «Спартака», превзойдя рекорд чеха Милоша Ржиги (75 побед), возглавлявшего «красно-белых» с 2007 по 2010 год.

Спартаковцы Мальцев и Александр Пашин продлили свои результативные серии в сезоне до четырех и шести матчей соответственно. Пашин, отметившийся голевой передачей во вторник, набрал в рамках серии 9 очков (3 шайбы + 6 передач), Мальцев набрал 6 (2+4) очков.

Команды завершили сезонную серию очных матчей с общим счетом 2−2. «Спартак» набрал 67 очков и поднялся на третье место в таблице Западной конференции. «Локомотив» потерпел второе поражение подряд и четвертое в последних пяти матчах, но продолжает лидировать в таблице (80 очков).

В другом матче дня нижегородское «Торпедо» на своем льду в серии буллитов обыграло подмосковный «Витязь» со счетом 2:1 (0:1,1:0, 0:0, 0:0, 1:0). В основное время у хозяев отличился Владислав Фирстов (29), у гостей — Иван Воробьев (10). Решающий буллит исполнил Дмитрий Кагарлицкий. «Торпедо» набрало 56 очков и остается восьмым в таблице Запада, «Витязь» потерпел четвертое поражение подряд и занимает 10-ю строчку (44 очка).

Локомотив
4:5
1:1, 0:1, 3:3
Спартак
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
4.02.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000
Главные тренеры
Игорь Никитин
Алексей Жамнов
Вратари
Алексей Мельничук
Дмитрий Николаев
1-й период
03:13
Андрей Сергеев
08:57
Егор Савиков
(Демид Мансуров, Александр Беляев)
11:04
Георгий Иванов
(Степан Никулин, Александр Радулов)
2-й период
23:31
Адам Ружичка
(Андрей Локтионов)
34:58
Байрон Фрэз
3-й период
41:09
Даниил Орлов
(Иван Морозов, Павел Порядин)
41:40
Павел Красковский
(Егор Сурин)
42:31
Артур Каюмов
42:31
Никита Кирьянов
43:54
Михаил Мальцев
(Александр Пашин, Адам Ружичка)
44:47
Николай Голдобин
(Иван Морозов)
51:23
Максим Березкин
(Богдан Киселевич, Никита Кирьянов)
52:24
Александр Радулов
58:15
Павел Порядин
59:59
Андрей Сергеев
(Артур Каюмов)
Статистика
10
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Локомотив
Спартак
КХЛ: таблица и календарь