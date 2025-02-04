«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче КХЛ

Встреча прошла во вторник в Ярославле и завершилась со счетом 5:4 (1:1, 1:0, 3:3) в пользу гостей. У победителей шайбы забросили Егор Савиков (9-я минута), Адам Ружичка (24), проведший свой 50-й матч в КХЛ, Даниил Орлов (42), Михаил Мальцев (44) и Николай Голдобин (45), который набрал 40-е очко в сезоне. У хозяев отличились Георгий Иванов (12), Павел Красковский (42), Максим Березкин (52) и Андрей Сергеев (60).
Жамнов стал лидером по победам в КХЛ среди тренеров «Спартака», превзойдя рекорд чеха Милоша Ржиги (75 побед), возглавлявшего «красно-белых» с 2007 по 2010 год.
Спартаковцы Мальцев и Александр Пашин продлили свои результативные серии в сезоне до четырех и шести матчей соответственно. Пашин, отметившийся голевой передачей во вторник, набрал в рамках серии 9 очков (3 шайбы + 6 передач), Мальцев набрал 6 (2+4) очков.
Команды завершили сезонную серию очных матчей с общим счетом 2−2. «Спартак» набрал 67 очков и поднялся на третье место в таблице Западной конференции. «Локомотив» потерпел второе поражение подряд и четвертое в последних пяти матчах, но продолжает лидировать в таблице (80 очков).
В другом матче дня нижегородское «Торпедо» на своем льду в серии буллитов обыграло подмосковный «Витязь» со счетом 2:1 (0:1,1:0, 0:0, 0:0, 1:0). В основное время у хозяев отличился Владислав Фирстов (29), у гостей — Иван Воробьев (10). Решающий буллит исполнил Дмитрий Кагарлицкий. «Торпедо» набрало 56 очков и остается восьмым в таблице Запада, «Витязь» потерпел четвертое поражение подряд и занимает 10-ю строчку (44 очка).