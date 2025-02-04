«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче КХЛ

Встреча прошла во вторник в Ярославле и завершилась со счетом 5:4 (1:1, 1:0, 3:3) в пользу гостей. У победителей шайбы забросили Егор Савиков (9-я минута), Адам Ружичка (24), проведший свой 50-й матч в КХЛ, Даниил Орлов (42), Михаил Мальцев (44) и Николай Голдобин (45), который набрал 40-е очко в сезоне. У хозяев отличились Георгий Иванов (12), Павел Красковский (42), Максим Березкин (52) и Андрей Сергеев (60).