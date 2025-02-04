ЦСКА по буллитам обыграл «Авангард» в матче КХЛ

ЦСКА одержал третью победу подряд и с 68 очками занимает второе место в таблице Западной конференции, «Авангард» (58 очков) идет шестым на Востоке. В следующем матче московская команда 6 февраля примет череповецкую «Северсталь», а омичи в тот же день на выезде встретятся с тольяттинской «Ладой».