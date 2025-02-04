Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦСКА по буллитам обыграл «Авангард» в матче КХЛ

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Московский ЦСКА в серии буллитов обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, которая прошла во вторник в Москве, закончилась победой хозяев льда со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0). У омичей шайбу забросил Наиль Якупов (6-я минута), в составе армейцев отличился Никита Нестеров (35). В серии буллитов сильнее оказались хоккеисты ЦСКА, решающий бросок исполнил Руслан Исхаков.

ЦСКА одержал третью победу подряд и с 68 очками занимает второе место в таблице Западной конференции, «Авангард» (58 очков) идет шестым на Востоке. В следующем матче московская команда 6 февраля примет череповецкую «Северсталь», а омичи в тот же день на выезде встретятся с тольяттинской «Ладой».

В другом матче китайский «Куньлунь» дома в овертайме уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1). Минское «Динамо» на своем льду обыграло «Сочи» — 5:3 (0:3, 1:0, 4:0), защитник команды из Белоруссии Роберт Хэмилтон случайно забросил шайбу в свои ворота, гол записали на форварда «Сочи» Дениса Венгрыжановского.

ЦСКА
2:1
0:1, 1:0, 0:0, 0:0
Б
Авангард
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
4.02.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена
Главные тренеры
Илья Воробьев
Вратари
Дмитрий Гамзин
Михаил Бердин
1-й период
05:24
Руслан Исхаков
05:47
Наиль Якупов
(Константин Окулов, Дамир Шарипзянов)
15:59
Наиль Якупов
2-й период
21:13
Наиль Якупов
28:13
Егор Афанасьев
32:52
Игорь Мартынов
34:43
Никита Нестеров
(Павел Карнаухов, Максим Мамин)
3-й период
52:36
Егор Афанасьев
55:17
Владислав Провольнев
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Руслан Исхаков
(ЦСКА)
Статистика
13
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
ЦСКА
Авангард
КХЛ: таблица и календарь