ЦСКА по буллитам обыграл «Авангард» в матче КХЛ

Встреча, которая прошла во вторник в Москве, закончилась победой хозяев льда со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0). У омичей шайбу забросил Наиль Якупов (6-я минута), в составе армейцев отличился Никита Нестеров (35). В серии буллитов сильнее оказались хоккеисты ЦСКА, решающий бросок исполнил Руслан Исхаков.
ЦСКА одержал третью победу подряд и с 68 очками занимает второе место в таблице Западной конференции, «Авангард» (58 очков) идет шестым на Востоке. В следующем матче московская команда 6 февраля примет череповецкую «Северсталь», а омичи в тот же день на выезде встретятся с тольяттинской «Ладой».
В другом матче китайский «Куньлунь» дома в овертайме уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1). Минское «Динамо» на своем льду обыграло «Сочи» — 5:3 (0:3, 1:0, 4:0), защитник команды из Белоруссии Роберт Хэмилтон случайно забросил шайбу в свои ворота, гол записали на форварда «Сочи» Дениса Венгрыжановского.