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«Трактор» забросил пять шайб и уверенно обыграл «Металлург» в «уральском дерби»

В Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и «Металлургом».

Источник: hctraktor.org

Уверенную победу одержали хозяева со счётом 5:2.

На пятой минуте матча счёт открыл защитник «Трактора» Григорий Дронов с передач Максима Шабанова и Василия Глотова. Через несколько минут Виталий Кравцов удвоил преимущество хозяев. «Металлургу» удалось отыграть одну шайбу до первого перерыва — отличился Трой Джозефс. В середине второго периода «Трактор» забросил две шайбы в течение полутора минут и отправил вратаря «Металлурга» Илью Набокова на скамейку запасных. Отличились Никита Коростелёв и Василий Глотов. До конца матча команды ещё по разу обменялись забитыми голами — отличились Даниил Вовченко и Александр Рыков.

«Трактор» одержал третью победу кряду и во второй раз в сезоне обыграл «Металлург».

Трактор
5:2
5:2, 0:0, 0:0
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
5.02.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Бенуа Гру
Андрей Разин
Вратари
Закари Фукале
Илья Набоков
(Александр Смолин)
1-й период
01:19
Артем Блажиевский
02:46
Александр Рыков
(Владимир Жарков)
04:44
Григорий Дронов
(Максим Шабанов, Василий Глотов)
08:14
Виталий Кравцов
(Андрей Светлаков)
08:17
Данила Юров
12:09
Никита Коростелев
(Семен Дер-Аргучинцев, Артем Блажиевский)
12:44
Артем Минулин
13:43
Василий Глотов
(Григорий Дронов)
16:33
Артем Минулин
17:44
Бадди Робинсон
17:56
Даниил Вовченко
(Робин Пресс)
18:51
Трой Джозефс
(Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев)
19:53
Илья Николаев
Статистика
6
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Трактор
Металлург Мг
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