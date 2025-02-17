СКА обыграл «Северсталь» в матче КХЛ благодаря дублю Кузнецова

Кузнецов отличился в КХЛ впервые с 30 ноября, когда СКА в гостях обыграл хабаровский «Амур» (7:5). В конце декабря 32-летний форвард из-за травмы выбыл из строя почти на полтора месяца. Всего на счету двукратного чемпиона мира и обладателя Кубка Стэнли 35 очков (12 голов и 23 передачи) в 37 матчах нынешнего сезона.