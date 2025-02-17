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СКА обыграл «Северсталь» в матче КХЛ благодаря дублю Кузнецова

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Петербургский СКА обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Пресс-служба ХК СКА

Встреча в Череповце завершилась со счетом 5:3 (1:1, 2:1, 2:1) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Григорий Кузьмин (9-я минута), Марат Хайруллин (31), Евгений Кузнецов (40, 60) и Матвей Короткий (51). В составе проигравших отличились Михаил Котляревский (15), Адам Лишка (22) и Иоаннис Калдис (52).

Для Лишки эта игра стала 400-й в КХЛ. У СКА 200-й матч в лиге провел нападающий Валентин Зыков, его одноклубник Павел Дедунов отметился голевой передачей и достиг отметки в 100 очков в КХЛ.

Кузнецов отличился в КХЛ впервые с 30 ноября, когда СКА в гостях обыграл хабаровский «Амур» (7:5). В конце декабря 32-летний форвард из-за травмы выбыл из строя почти на полтора месяца. Всего на счету двукратного чемпиона мира и обладателя Кубка Стэнли 35 очков (12 голов и 23 передачи) в 37 матчах нынешнего сезона.

Команда Романа Ротенберга, набрав 71 очко в 57 матчах, занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, где «Северсталь» с 69 баллами после 55 встреч располагается на шестой строчке. В следующем матче СКА 22 февраля примет пекинский «Куньлунь», череповчане 20 февраля сыграют на выезде с астанинским «Барысом».

В другом матче дня минское «Динамо» победило на выезде подмосковный «Витязь» — 4:2 (0:1, 3:1, 1:0).

Северсталь
3:5
1:1, 1:2, 1:2
СКА
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
17.02.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 5420 зрителей
Главные тренеры
Андрей Козырев
Роман Ротенберг
Вратари
Константин Шостак
(Константин Шостак)
Егор Заврагин
1-й период
08:49
Григорий Кузьмин
(Павел Дедунов, Дмитрий Юдин)
14:06
Михаил Котляревский
15:13
Марат Хайруллин
16:07
Константин Шостак
2-й период
22:00
Адам Лишка
(Тимофей Давыдов, Руслан Абросимов)
25:53
Дмитрий Юдин
30:03
Тимофей Давыдов
30:57
Марат Хайруллин
(Иван Демидов, Матвей Короткий)
38:18
Данил Аймурзин
39:34
Евгений Кузнецов
(Александр Никишин, Григорий Кузьмин)
39:53
Иван Демидов
3-й период
49:14
Руслан Абросимов
50:24
Матвей Короткий
(Иван Демидов, Михаил Воробьев)
51:43
Янни Калдис
(Руслан Абросимов, Адам Лишка)
53:52
Николай Буренов
59:33
Евгений Кузнецов
(Михаил Григоренко)
Статистика
10
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
3
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Главный судья
Станислав Раминг
(Россия, Екатеринбург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Северсталь
СКА
КХЛ: таблица и календарь