СКА обыграл «Северсталь» в матче КХЛ благодаря дублю Кузнецова

Встреча в Череповце завершилась со счетом 5:3 (1:1, 2:1, 2:1) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Григорий Кузьмин (9-я минута), Марат Хайруллин (31), Евгений Кузнецов (40, 60) и Матвей Короткий (51). В составе проигравших отличились Михаил Котляревский (15), Адам Лишка (22) и Иоаннис Калдис (52).
Для Лишки эта игра стала 400-й в КХЛ. У СКА 200-й матч в лиге провел нападающий Валентин Зыков, его одноклубник Павел Дедунов отметился голевой передачей и достиг отметки в 100 очков в КХЛ.
Кузнецов отличился в КХЛ впервые с 30 ноября, когда СКА в гостях обыграл хабаровский «Амур» (7:5). В конце декабря 32-летний форвард из-за травмы выбыл из строя почти на полтора месяца. Всего на счету двукратного чемпиона мира и обладателя Кубка Стэнли 35 очков (12 голов и 23 передачи) в 37 матчах нынешнего сезона.
Команда Романа Ротенберга, набрав 71 очко в 57 матчах, занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, где «Северсталь» с 69 баллами после 55 встреч располагается на шестой строчке. В следующем матче СКА 22 февраля примет пекинский «Куньлунь», череповчане 20 февраля сыграют на выезде с астанинским «Барысом».
В другом матче дня минское «Динамо» победило на выезде подмосковный «Витязь» — 4:2 (0:1, 3:1, 1:0).