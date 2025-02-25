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«Динамо» обыграло лидера КХЛ в 600-м матче Кудашова и вышло в плей-офф

Московский клуб вторым в Западной конференции обеспечил себе место в первом раунде Кубка Гагарина.

Источник: ТАСС

Московское «Динамо» обыграло ярославский «Локомотив» со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Артем Чернов (24-я минута), Максим Джиошвили (36) и Дмитрий Рашевский (43). У проигравших отличился Байрон Фрэз (60).

После этой победы «Динамо» обеспечило себе место в плей-офф вторым в Западной конференции.

«Динамо» набрало 75 очков в 58 матчах и занимает второе место, «Локомотив» с 89 очками в 60 встречах лидирует на Западе и во всей КХЛ.

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов провел 600-й матч в КХЛ.

Ранее в нынешнем сезоне «Локомотив» дважды обыграл «Динамо» при одном поражении (4:3 Б, 0:3, 2:1).

На Востоке в плей-офф уже отобрались челябинский «Трактор», екатеринбургский «Автомобилист», казанский «Ак Барс», уфимский «Салават Юлаев» и магнитогорский «Металлург».

Локомотив
1:3
0:0, 0:2, 1:1
Динамо М
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
25.02.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000
Главные тренеры
Игорь Никитин
Алексей Кудашов
Вратари
Алексей Мельничук
(Алексей Мельничук)
Максим Моторыгин
1-й период
10:44
Артем Чернов
2-й период
23:56
Артем Чернов
(Даниил Пыленков, Павел Кудрявцев)
35:57
Максим Джиошвили
(Павел Кудрявцев)
39:57
Александр Елесин
39:57
Максим Комтуа
3-й период
42:25
Дмитрий Рашевский
(Максим Комтуа)
49:22
Степан Никулин
57:26
Седрик Пакетт
59:33
Байрон Фрэз
(Егор Сурин, Денис Алексеев)
Статистика
7
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Локомотив
Динамо М
КХЛ: таблица и календарь