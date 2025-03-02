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«Авангард» обыграл «Спартак» в матче КХЛ

«Авангард» одержал восьмую победу подряд в КХЛ, обыграв «Спартак».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Омский «Авангард» обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла в воскресенье в Москве, закончилась победой гостей со счетом 5:1 (1:0, 3:0, 1:1). У победителей шайбы забросили Рид Буше (2-я минута), Михаил Гуляев (30), Алексей Соловьёв (32), Константин Окулов (38) и Алекс Грант (52). Гол хозяев на счету Сергея Лукьянцева (44).

На 15-й минуте встречи «красно-белые» из-за травмы вынуждены были заменить вратаря Артёма Загидулина на Дмитрия Николаева.

«Авангард» одержал восьмую победу подряд и с 74 очками идет на шестом месте в таблице Восточной конференции, «Спартак» (76 очков) располагается на четвертой строчке на Западе. В следующем матче московская команда 5 марта примет китайский «Куньлунь», а омичи днем ранее встретятся на выезде с «Сочи».

Спартак
1:5
0:1, 0:3, 1:1
Авангард
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
2.03.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 8534 зрителя
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Ги Буше
Вратари
Артем Загидулин
(Дмитрий Николаев)
Никита Серебряков
1-й период
01:02
Рид Буше
(Игорь Мартынов)
2-й период
27:27
Иван Морозов
27:52
Майкл Маклауд
29:56
Михаил Гуляев
(Николай Прохоркин)
31:40
Алексей Соловьев
(Наиль Якупов)
33:58
Рид Буше
34:53
Михаил Гуляев
37:47
Константин Окулов
(Джованни Фьоре, Илья Каблуков)
3-й период
43:42
Сергей Лукьянцев
(Андрей Миронов, Михаил Мальцев)
48:02
Павел Коледов
51:58
Алекс Грант
(Николай Прохоркин, Рид Буше)
52:30
Райан Спунер
Статистика
2
Штрафное время
10
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Спартак
Авангард
КХЛ: таблица и календарь