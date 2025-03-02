«Авангард» обыграл «Спартак» в матче КХЛ

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Омский «Авангард» обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в воскресенье в Москве, закончилась победой гостей со счетом 5:1 (1:0, 3:0, 1:1). У победителей шайбы забросили Рид Буше (2-я минута), Михаил Гуляев (30), Алексей Соловьёв (32), Константин Окулов (38) и Алекс Грант (52). Гол хозяев на счету Сергея Лукьянцева (44).
На 15-й минуте встречи «красно-белые» из-за травмы вынуждены были заменить вратаря Артёма Загидулина на Дмитрия Николаева.
«Авангард» одержал восьмую победу подряд и с 74 очками идет на шестом месте в таблице Восточной конференции, «Спартак» (76 очков) располагается на четвертой строчке на Западе. В следующем матче московская команда 5 марта примет китайский «Куньлунь», а омичи днем ранее встретятся на выезде с «Сочи».