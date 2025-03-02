«Авангард» обыграл «Спартак» в матче КХЛ

«Авангард» одержал восьмую победу подряд и с 74 очками идет на шестом месте в таблице Восточной конференции, «Спартак» (76 очков) располагается на четвертой строчке на Западе. В следующем матче московская команда 5 марта примет китайский «Куньлунь», а омичи днем ранее встретятся на выезде с «Сочи».