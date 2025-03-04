«Авангард» обыграл «Сочи» и продлил победную серию в КХЛ

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Омский «Авангард» в овертайме обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей отличились Наиль Якупов (9-я минута), Иван Игумнов (54) и Рид Буше (63). У хозяев шайбы забросили Уильям Биттен (44) и Александр Яремчук (55).
«Авангард» (76 очков) занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда продлила победную серию до девяти матчей. «Сочи» (45) располагается на 11-й строчке на Западе. Клуб продлил серию поражений до четырех игр.
В следующем матче «Авангард» 6 марта на выезде сыграет с нижегородским «Торпедо», а «Сочи» в этот же день дома сыграет с магнитогорским «Металлургом».