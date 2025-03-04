Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Авангард» обыграл «Сочи» и продлил победную серию в КХЛ

«Авангард» в овертайме обыграл «Сочи», продлив серию побед в КХЛ до девяти.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Омский «Авангард» в овертайме обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей отличились Наиль Якупов (9-я минута), Иван Игумнов (54) и Рид Буше (63). У хозяев шайбы забросили Уильям Биттен (44) и Александр Яремчук (55).

«Авангард» (76 очков) занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда продлила победную серию до девяти матчей. «Сочи» (45) располагается на 11-й строчке на Западе. Клуб продлил серию поражений до четырех игр.

В следующем матче «Авангард» 6 марта на выезде сыграет с нижегородским «Торпедо», а «Сочи» в этот же день дома сыграет с магнитогорским «Металлургом».

Сочи
2:3
0:1, 0:0, 2:1
ОТ
Авангард
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
4.03.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ДС Большой, 5045 зрителей
Главные тренеры
Сергей Зубов
Ги Буше
Вратари
Никита Тулинов
Михаил Бердин
1-й период
07:18
Сергей Попов
08:58
Наиль Якупов
(Иван Игумнов, Алекс Грант)
3-й период
43:21
Уильям Биттен
(Данил Мокрушев, Александр Хохлачев)
52:23
Василий Мачулин
53:57
Иван Игумнов
(Семен Чистяков, Наиль Якупов)
54:58
Александр Яремчук
(Уильям Биттен, Данил Мокрушев)
56:24
14128
Овертайм
62:29
Командный штраф
62:47
Рид Буше
(Константин Окулов)
Статистика
6
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
3
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сочи
Авангард
КХЛ: таблица и календарь