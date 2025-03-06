«Сегодня тебя любят, а завтра нет». Кузнецов — об отношении к нему болельщиков «Трактора»

«Я мечтаю сыграть в Челябинске против “Трактора”. Это была маленькая мечта на этот год. От себя буду делать всё возможное. Если я буду жить с другими мыслями, мне будет тяжело. Я всегда надеюсь, что завтра проснусь и мне разрешат ещё больше тренироваться. Я такой хоккеист, которому достаточно два дня покататься на льду и буду в той форме, что вы не отличите от формы, когда я месяц катался. Будет просто немного тяжелее после игр восстанавливаться. А так на эмоциях первые пару матчей вытащить можешь. Но мне важно полностью восстановиться, потому что на плей-офф нужно много сил и энергии. Ещё раз повторю, что полностью доверяю докторам в клубе. Буду выполнять то, что они скажут.