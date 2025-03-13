Две шайбы Гусева принесли «Динамо» победу над «Салаватом Юлаевым» в КХЛ

«Автомобилист» одержал первую победу на своей новой 12-тысячной арене в Екатеринбурге. Также уральцы прервали серию из четырех поражений, набрали 83 очка и поднялись на четвертое место в таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» оборвал серию из пяти побед и остается на Востоке вторым (85).