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Две шайбы Гусева принесли «Динамо» победу над «Салаватом Юлаевым» в КХЛ

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Московское «Динамо» на выезде переиграло уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча прошла в четверг в Уфе и завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей. У победителей дубль оформил Никита Гусев (25-я и 41-я минуты), еще одну шайбу забросил Максим Комтуа (9). У хозяев отличился Скотт Уилсон (31).

В другом матче дня екатеринбургский «Автомобилист» вырвал победу у нижегородского «Торпедо» — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0). Решающую шайбу забросил Данил Романцев за восемь секунд до финальной сирены, также у хозяев отличился Семен Кизимов (15). У гостей голом отметился Егор Виноградов (33).

«Автомобилист» одержал первую победу на своей новой 12-тысячной арене в Екатеринбурге. Также уральцы прервали серию из четырех поражений, набрали 83 очка и поднялись на четвертое место в таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» оборвал серию из пяти побед и остается на Востоке вторым (85).

«Динамо» набрало 85 очков и укрепилось на второй строчке в таблице Западной конференции. «Торпедо» потерпело второе поражение подряд и идет на Западе восьмым (70).

Салават Юлаев
1:3
0:1, 1:1, 0:1
Динамо М
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
13.03.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена, 8517 зрителей
Главные тренеры
Виктор Козлов
Алексей Кудашов
Вратари
Александр Самонов
Максим Моторыгин
1-й период
08:03
Максим Комтуа
(Дмитрий Рашевский)
12:24
Михаил Науменков
2-й период
23:23
Петр Хохряков
23:41
Шелдон Ремпал
24:17
Никита Гусев
(Даниил Пыленков)
29:16
Дмитрий Рашевский
30:53
Скотт Уилсон
(Джош Ливо, Шелдон Ремпал)
3-й период
40:23
Никита Гусев
(Джордан Уил, Игорь Ожиганов)
53:47
Алексей Василевский
53:47
Седрик Пакетт
Статистика
11
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит