Две шайбы Гусева принесли «Динамо» победу над «Салаватом Юлаевым» в КХЛ

Встреча прошла в четверг в Уфе и завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей. У победителей дубль оформил Никита Гусев (25-я и 41-я минуты), еще одну шайбу забросил Максим Комтуа (9). У хозяев отличился Скотт Уилсон (31).
В другом матче дня екатеринбургский «Автомобилист» вырвал победу у нижегородского «Торпедо» — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0). Решающую шайбу забросил Данил Романцев за восемь секунд до финальной сирены, также у хозяев отличился Семен Кизимов (15). У гостей голом отметился Егор Виноградов (33).
«Автомобилист» одержал первую победу на своей новой 12-тысячной арене в Екатеринбурге. Также уральцы прервали серию из четырех поражений, набрали 83 очка и поднялись на четвертое место в таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» оборвал серию из пяти побед и остается на Востоке вторым (85).
«Динамо» набрало 85 очков и укрепилось на второй строчке в таблице Западной конференции. «Торпедо» потерпело второе поражение подряд и идет на Западе восьмым (70).