«Авангард» выиграл третий матч подряд в серии плей-офф КХЛ с «Металлургом»

ОМСК, 30 марта. /ТАСС/. Омский «Авангард» обыграл магнитогорский «Металлург» в овертайме со счетом 2:1 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Константин Окулов (37-я минута) и Владимир Ткачев (73). У проигравших отличился Никита Михайлис (30).
Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Авангарда». Четвертый матч пройдет 1 апреля в Омске. По итогам регулярного чемпионата «Металлург» занял третье место в Восточной конференции, «Авангард» стал шестым.
«Металлург» является действующим победителем Кубка Гагарина. «Авангард» в прошлом сезоне дошел до второго раунда плей-офф, со счетом 3−4 в серии уступив будущему финалисту ярославскому «Локомотиву».