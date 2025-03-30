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«Авангард» выиграл третий матч подряд в серии плей-офф КХЛ с «Металлургом»

Омский клуб находится в одной победе от выхода в следующий раунд.

Источник: РИА "Новости"

ОМСК, 30 марта. /ТАСС/. Омский «Авангард» обыграл магнитогорский «Металлург» в овертайме со счетом 2:1 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Константин Окулов (37-я минута) и Владимир Ткачев (73). У проигравших отличился Никита Михайлис (30).

Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Авангарда». Четвертый матч пройдет 1 апреля в Омске. По итогам регулярного чемпионата «Металлург» занял третье место в Восточной конференции, «Авангард» стал шестым.

«Металлург» является действующим победителем Кубка Гагарина. «Авангард» в прошлом сезоне дошел до второго раунда плей-офф, со счетом 3−4 в серии уступив будущему финалисту ярославскому «Локомотиву».

Авангард
2:1
0:0, 1:1, 0:0
ОТ
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
30.03.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 12011 зрителей
Главные тренеры
Ги Буше
Андрей Разин
Вратари
Никита Серебряков
Александр Смолин
1-й период
03:21
Майкл Маклауд
15:17
Валерий Орехов
2-й период
29:45
Никита Михайлис
(Александр Петунин, Денис Зернов)
35:10
Даниил Вовченко
36:03
Константин Окулов
(Владимир Ткачев)
38:54
Егор Коробкин
3-й период
47:01
Люк Джонсон
52:19
Владимир Ткачев
Овертайм
72:00
Владимир Ткачев
Статистика
4
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит