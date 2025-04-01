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«Ак Барс» забил 4 гола за 10 минут и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

Казанский клуб выиграл четвертый матч серии у «Автомобилиста» со счетом 7:2. Пятая встреча состоится 3 апреля.

Источник: ХК «Ак Барс»

Казанский «Ак Барс» дома обыграл екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 7:2 в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Степан Фальковский (2-я минута), Александр Барабанов (6, 36), Илья Сафонов (10), Никита Дыняк (11), Ник Петан (33) и Артем Галимов (56). У проигравших отличились Анатолий Голышев (25) и Александр Шаров (31).

Счет в серии до четырех побед стал 2−2. Пятый матч состоится 3 апреля в Екатеринбурге.

В регулярном чемпионате «Ак Барс» занял пятое место в Восточной конференции, «Автомобилист» — четвертое. В очных встречах в «регулярке» у казанцев было три победы при одном поражении.

В прошлом сезоне «Автомобилист» выиграл у «Ак Барса» серию первого раунда в пяти матчах.

Ак Барс
7:2
4:0, 2:2, 1:0
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
1.04.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8730 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Николай Заварухин
Вратари
Тимур Билялов
Владимир Галкин
(Евгений Аликин, Владимир Галкин)
1-й период
01:02
Степан Фальковский
(Кирилл Семенов)
05:51
Александр Барабанов
09:10
Илья Сафонов
(Степан Фальковский, Артем Галимов)
10:56
Никита Дыняк
(Семен Кошелев)
12:34
Дмитрий Яшкин
2-й период
22:13
Алексей Марченко
24:20
Анатолий Голышев
24:20
Илья Сафонов
24:20
Командный штраф
24:20
Даррен Дитц
25:45
Командный штраф
30:32
Александр Шаров
(Никита Трямкин, Сергей Зборовский)
32:55
Ник Петан
(Кирилл Семенов)
34:23
Александр Шаров
35:59
Александр Барабанов
(Митчелл Миллер, Дмитрий Яшкин)
38:50
Данил Романцев
3-й период
45:40
Кирилл Семенов
47:52
Кирилл Семенов
48:54
Семен Кизимов
48:54
Семен Кизимов
55:19
Артем Галимов
(Алексей Марченко, Александр Барабанов)
Статистика
12
Штрафное время
12
5
Игра в большинстве
5
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит