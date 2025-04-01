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«Северсталь» одержала первую победу в серии плей-офф со «Спартаком» и избежала вылета

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл четвёртый матч серии ⅛ финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала на своём льду «Спартак».

Источник: Чемпионат.com

Победу одержали хозяева со счётом 5:2 и размочили счёт в серии 1−3.

На пятой минуте матча защитник «Спартака» Даниил Орлов открыл счёт в матче. Ключевым в матче стал второй период, который хоккеисты «Северстали» выиграли со счётом 3:0 — отличились Илья Иванцов, Давид Думбадзе и Александр Скоренов. На старте третьего периода череповецкая команда забила четвёртый гол — отличился Иван Подшивалов. «Спартак» ответил голом Михаила Мальцева. На последней минуте Иванцов голом в пустые ворота установил окончательный счёт.

Таким образом, «Северсталь» одержала первую победу в серии. Пятый матч пройдёт в Москве 3 апреля.

Северсталь
5:2
0:1, 3:0, 2:1
Спартак
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
1.04.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 5294 зрителя
Главные тренеры
Андрей Козырев
Алексей Жамнов
Вратари
Александр Самойлов
Артем Загидулин
(Артем Загидулин, Артем Загидулин)
1-й период
04:11
Даниил Орлов
(Адам Ружичка, Михаил Мальцев)
04:28
Николай Чебыкин
11:37
Янни Калдис
19:24
Данил Аймурзин
19:24
Егор Зайцев
19:24
Герман Рубцов
2-й период
23:43
Илья Иванцов
(Александр Скоренов, Андрей Чуркин)
25:57
Давид Думбадзе
(Иван Подшивалов)
29:12
Руслан Абросимов
32:25
Дмитрий Вишневский
37:11
Александр Скоренов
(Тимур Муханов, Илья Иванцов)
3-й период
40:31
Иван Подшивалов
(Давид Думбадзе)
41:20
Илья Иванцов
44:03
Михаил Мальцев
(Адам Ружичка)
45:04
Егор Зайцев
59:21
Илья Иванцов
(Александр Скоренов)
59:45
Михаил Котляревский
59:45
Иван Подшивалов
59:45
Александр Самойлов
59:45
Сергей Лукьянцев
59:45
Вениамин Королев
Статистика
17
Штрафное время
12
3
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит