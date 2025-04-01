«Северсталь» одержала первую победу в серии плей-офф со «Спартаком» и избежала вылета

На пятой минуте матча защитник «Спартака» Даниил Орлов открыл счёт в матче. Ключевым в матче стал второй период, который хоккеисты «Северстали» выиграли со счётом 3:0 — отличились Илья Иванцов, Давид Думбадзе и Александр Скоренов. На старте третьего периода череповецкая команда забила четвёртый гол — отличился Иван Подшивалов. «Спартак» ответил голом Михаила Мальцева. На последней минуте Иванцов голом в пустые ворота установил окончательный счёт.