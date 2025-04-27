«Салават Юлаев» победил «Локомотив» в первом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 апреля. /ТАСС/. Уфимский «Салават Юлаев» со счетом 3:1 обыграл ярославский «Локомотив» в первом матче полуфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на домашней арене «Локомотива» в присутствии 8 105 зрителей.
В составе победителей шайбы забросили Данил Алалыкин (2-я минута), Михаил Науменков (54) и Александр Хмелевский (60), у проигравших отличился Рушан Рафиков (25). Вратарь уфимской команды Семен Вязовой отметился двумя результативными передачами.
«Салават Юлаев» повел в серии до четырех побед со счетом 1−0. Вторая встреча пройдет 29 апреля в Ярославле. В другой полуфинальной паре сыграют московское «Динамо» и челябинский «Трактор». Первый матч этой серии пройдет 28 апреля в Челябинске.
В четвертьфинальной серии «Салават Юлаев» оказался сильнее московского «Спартака» (4−3), а в первом раунде победил новосибирскую «Сибирь» (4−3). «Локомотив» на пути к полуфиналу обыграл омский «Авангард» (4−3) и нижегородское «Торпедо» (4−0). По итогам регулярного чемпионата «Локомотив» завоевал Кубок континента, «Салават Юлаев» финишировал вторым в Восточной конференции. В прошлом сезоне «Локомотив» дошел до финала турнира, проиграв магнитогорскому «Металлургу» (0−4), «Салават Юлаев» вылетел в первом раунде, уступив «Трактору» (2−4).
Игорь Никитин
Виктор Козлов
Даниил Исаев
(Даниил Исаев, Даниил Исаев)
Семен Вязовой
01:57
Данил Алалыкин
(Александр Жаровский, Семен Вязовой)
08:29
Максим Шалунов
13:54
Скотт Уилсон
16:35
Динар Хафизуллин
22:01
Александр Жаровский
24:00
Рушан Рафиков
(Байрон Фрэз)
26:10
Дмитрий Симашев
26:10
Шелдон Ремпал
49:31
Рушан Рафиков
53:24
Михаил Науменков
(Данил Алалыкин, Шелдон Ремпал)
59:39
Александр Хмелевский
(Семен Вязовой)
6
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит