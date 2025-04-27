«Салават Юлаев» победил «Локомотив» в первом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ

В четвертьфинальной серии «Салават Юлаев» оказался сильнее московского «Спартака» (4−3), а в первом раунде победил новосибирскую «Сибирь» (4−3). «Локомотив» на пути к полуфиналу обыграл омский «Авангард» (4−3) и нижегородское «Торпедо» (4−0). По итогам регулярного чемпионата «Локомотив» завоевал Кубок континента, «Салават Юлаев» финишировал вторым в Восточной конференции. В прошлом сезоне «Локомотив» дошел до финала турнира, проиграв магнитогорскому «Металлургу» (0−4), «Салават Юлаев» вылетел в первом раунде, уступив «Трактору» (2−4).