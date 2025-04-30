«Трактор» увеличил преимущество в полуфинальной серии плей-офф КХЛ с московским «Динамо»

ЧЕЛЯБИНСК, 30 апреля. /ТАСС/. Челябинский «Трактор» со счетом 3:2 обыграл московское «Динамо» во втором матче полуфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Челябинске..
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Кадейкин (2-я минута), Артем Блажиевский (17) и Семен Дер-Аргучинцев (42) У проигравших отличились Никита Гусев (6) и Артем Ильенко (23).
Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Трактора». Третий матч пройдет 2 мая в Москве.
По итогам регулярного чемпионата «Трактор» занял первое место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф команда из Челябинска обыграла владивостокский «Адмирал» со счетом в серии 4−2, а в четвертьфинале оказалась сильнее минского «Динамо» (4−1). Московское «Динамо» заняло второе место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. Столичная команда в первом раунде обыграла петербургский СКА (4−2), а затем победила казанский «Ак Барс» (4−2).
В прошлом сезоне «Динамо» и «Трактор» встретились в четвертьфинале Кубка Гагарина. Тогда победу в серии со счетом 4−0 одержала команда из Челябинска. Команды играли в финале Кубка Гагарина 2013 года, в шести матчах победило «Динамо» (4−2). С тех пор команды ни разу не добирались до решающей серии.
В другом полуфинале встречаются ярославский «Локомотив» и уфимский «Салават Юлаев». Во втором матче серии ярославские хоккеисты сравняли счет (1−1). Третий матч пройдет 1 мая в Уфе.
Бенуа Гру
Алексей Кудашов
Закари Фукале
Владислав Подъяпольский
(Владислав Подъяпольский)
01:08
Александр Кадейкин
05:19
Никита Гусев
(Джордан Уил, Дилан Сикьюра)
06:09
Никита Гусев
12:48
Андрей Светлаков
16:39
Артем Блажиевский
(Владимир Ткачев)
22:31
Артем Ильенко
(Павел Кудрявцев, Егор Римашевский)
41:22
Семен Дер-Аргучинцев
(Максим Шабанов)
2
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит