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«Трактор» увеличил преимущество в полуфинальной серии плей-офф КХЛ с московским «Динамо»

Челябинцы выиграли второй матч в серии со счетом 3:2.

Источник: Донат Сорокин/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 30 апреля. /ТАСС/. Челябинский «Трактор» со счетом 3:2 обыграл московское «Динамо» во втором матче полуфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Челябинске..

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Кадейкин (2-я минута), Артем Блажиевский (17) и Семен Дер-Аргучинцев (42) У проигравших отличились Никита Гусев (6) и Артем Ильенко (23).

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Трактора». Третий матч пройдет 2 мая в Москве.

По итогам регулярного чемпионата «Трактор» занял первое место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф команда из Челябинска обыграла владивостокский «Адмирал» со счетом в серии 4−2, а в четвертьфинале оказалась сильнее минского «Динамо» (4−1). Московское «Динамо» заняло второе место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. Столичная команда в первом раунде обыграла петербургский СКА (4−2), а затем победила казанский «Ак Барс» (4−2).

В прошлом сезоне «Динамо» и «Трактор» встретились в четвертьфинале Кубка Гагарина. Тогда победу в серии со счетом 4−0 одержала команда из Челябинска. Команды играли в финале Кубка Гагарина 2013 года, в шести матчах победило «Динамо» (4−2). С тех пор команды ни разу не добирались до решающей серии.

В другом полуфинале встречаются ярославский «Локомотив» и уфимский «Салават Юлаев». Во втором матче серии ярославские хоккеисты сравняли счет (1−1). Третий матч пройдет 1 мая в Уфе.

Трактор
3:2
2:1, 0:1, 1:0
Динамо М
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала
30.04.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова
Главные тренеры
Бенуа Гру
Алексей Кудашов
Вратари
Закари Фукале
Владислав Подъяпольский
(Владислав Подъяпольский)
1-й период
01:08
Александр Кадейкин
05:19
Никита Гусев
(Джордан Уил, Дилан Сикьюра)
06:09
Никита Гусев
12:48
Андрей Светлаков
16:39
Артем Блажиевский
(Владимир Ткачев)
2-й период
22:31
Артем Ильенко
(Павел Кудрявцев, Егор Римашевский)
3-й период
41:22
Семен Дер-Аргучинцев
(Максим Шабанов)
Статистика
2
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит