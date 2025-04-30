«Трактор» увеличил преимущество в полуфинальной серии плей-офф КХЛ с московским «Динамо»

В прошлом сезоне «Динамо» и «Трактор» встретились в четвертьфинале Кубка Гагарина. Тогда победу в серии со счетом 4−0 одержала команда из Челябинска. Команды играли в финале Кубка Гагарина 2013 года, в шести матчах победило «Динамо» (4−2). С тех пор команды ни разу не добирались до решающей серии.