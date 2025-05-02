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«Трактор» оказался в шаге от выхода в финал плей-офф КХЛ

Челябинский клуб в третьем матче полуфинальной серии обыграл московское «Динамо» во втором овертайме.

Источник: ТАСС

Московское «Динамо» дома проиграло челябинскому «Трактору» во втором овертайме со счетом 2:3 в третьем матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ.

В составе хозяев отличились Игорь Ожиганов (4-я минута) и Артем Михеев (50). У гостей шайбы забросили Григорий Дронов (30), Виталий Кравцов (52) и Максим Шабанов (84).

Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Трактора». Четвертый матч пройдет в Москве 4 мая.

«Трактор» в этом сезоне стал победителем Восточной конференции, «Динамо» заняло второе место на Западе.

В первом раунде «Трактор» победил владивостокский «Адмирал» (4−2), в ¼ финала — минское «Динамо» (4−1). «Динамо» прошло петербургский СКА (4−2) и казанский «Ак Барс» (4−2).

Динамо М
2:3
1:0, 0:1, 1:1
ОТ
Трактор
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала
2.05.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 9668 зрителей
Главные тренеры
Алексей Кудашов
Бенуа Гру
Вратари
Владислав Подъяпольский
Закари Фукале
1-й период
03:53
Игорь Ожиганов
(Дилан Сикьюра, Кирилл Адамчук)
2-й период
29:06
Григорий Дронов
(Стивен Кэмпфер)
3-й период
49:26
Артем Михеев
(Антон Сизов, Кирилл Готовец)
51:10
Виталий Кравцов
(Логан Дэй)
Овертайм
72:01
Кирилл Адамчук
77:13
Григорий Дронов
83:22
Максим Шабанов
Статистика
2
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит