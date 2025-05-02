«Трактор» оказался в шаге от выхода в финал плей-офф КХЛ

Московское «Динамо» дома проиграло челябинскому «Трактору» во втором овертайме со счетом 2:3 в третьем матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ.
В составе хозяев отличились Игорь Ожиганов (4-я минута) и Артем Михеев (50). У гостей шайбы забросили Григорий Дронов (30), Виталий Кравцов (52) и Максим Шабанов (84).
Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Трактора». Четвертый матч пройдет в Москве 4 мая.
«Трактор» в этом сезоне стал победителем Восточной конференции, «Динамо» заняло второе место на Западе.
В первом раунде «Трактор» победил владивостокский «Адмирал» (4−2), в ¼ финала — минское «Динамо» (4−1). «Динамо» прошло петербургский СКА (4−2) и казанский «Ак Барс» (4−2).
Алексей Кудашов
Бенуа Гру
Владислав Подъяпольский
Закари Фукале
03:53
Игорь Ожиганов
(Дилан Сикьюра, Кирилл Адамчук)
29:06
Григорий Дронов
(Стивен Кэмпфер)
49:26
Артем Михеев
(Антон Сизов, Кирилл Готовец)
51:10
Виталий Кравцов
(Логан Дэй)
72:01
Кирилл Адамчук
77:13
Григорий Дронов
83:22
Максим Шабанов
2
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит