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«Трактор» и «Локомотив» сыграют в финале Кубка Гагарина

Челябинский клуб стал вторым финалистом плей-офф КХЛ, победив в пяти матчах московское «Динамо». Финал стартует 13 мая в Ярославле.

Источник: ТАСС

Челябинский «Трактор» дома обыграл московское «Динамо» со счетом 4:3 в пятом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ и вышел в финал.

В составе победителей шайбы забросили Василий Глотов (25-я минута), Максим Шабанов (30, 59) и Никита Коростелев (34). У проигравших отличились Максим Джиошвили (14), Бреннан Менелл (41) и Артем Швец-Роговой (56).

В середине второго периода при счете 1:1 травму получил голкипер «Динамо» Владислав Подъяпольский. Его заменил Максим Моторыгин, который пропустил меньше чем через минуту после выхода на лед.

Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу «Трактора».

«Трактор» в этом сезоне стал победителем Восточной конференции, «Динамо» заняло второе место на Западе. В первом раунде «Трактор» победил владивостокский «Адмирал» (4−2), в ¼ финала — минское «Динамо» (4−1). «Динамо» прошло петербургский СКА (4−2) и казанский «Ак Барс» (4−2).

«Трактор» дошел до финала Кубка Гагарина второй раз в истории (в 2013-м челябинцы уступили «Динамо»). Их соперником в решающем противостоянии будет ярославский «Локомотив», победитель регулярного чемпионата. Финальная серия стартует 13 мая в Ярославле.

Трактор
4:3
0:1, 3:0, 1:2
Динамо М
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала
6.05.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Бенуа Гру
Алексей Кудашов
Вратари
Закари Фукале
Владислав Подъяпольский
(Максим Моторыгин)
1-й период
11:29
Артем Блажиевский
13:30
Максим Джиошвили
(Игорь Ожиганов, Артем Ильенко)
2-й период
24:08
Василий Глотов
(Владимир Ткачев)
29:25
Максим Шабанов
(Арсений Коромыслов)
33:12
Никита Коростелев
37:28
Никита Гусев
39:57
Бадди Робинсон
3-й период
40:20
Антон Слепышев
(Бреннан Менелл, Никита Гусев)
55:20
Артем Швец-Роговой
(Игорь Ожиганов)
58:32
Максим Шабанов
(Семен Дер-Аргучинцев)
Статистика
4
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит