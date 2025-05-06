«Трактор» и «Локомотив» сыграют в финале Кубка Гагарина

Челябинский «Трактор» дома обыграл московское «Динамо» со счетом 4:3 в пятом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ и вышел в финал.
В составе победителей шайбы забросили Василий Глотов (25-я минута), Максим Шабанов (30, 59) и Никита Коростелев (34). У проигравших отличились Максим Джиошвили (14), Бреннан Менелл (41) и Артем Швец-Роговой (56).
В середине второго периода при счете 1:1 травму получил голкипер «Динамо» Владислав Подъяпольский. Его заменил Максим Моторыгин, который пропустил меньше чем через минуту после выхода на лед.
Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу «Трактора».
«Трактор» в этом сезоне стал победителем Восточной конференции, «Динамо» заняло второе место на Западе. В первом раунде «Трактор» победил владивостокский «Адмирал» (4−2), в ¼ финала — минское «Динамо» (4−1). «Динамо» прошло петербургский СКА (4−2) и казанский «Ак Барс» (4−2).
«Трактор» дошел до финала Кубка Гагарина второй раз в истории (в 2013-м челябинцы уступили «Динамо»). Их соперником в решающем противостоянии будет ярославский «Локомотив», победитель регулярного чемпионата. Финальная серия стартует 13 мая в Ярославле.
Бенуа Гру
Алексей Кудашов
Закари Фукале
Владислав Подъяпольский
(Максим Моторыгин)
11:29
Артем Блажиевский
13:30
Максим Джиошвили
(Игорь Ожиганов, Артем Ильенко)
24:08
Василий Глотов
(Владимир Ткачев)
29:25
Максим Шабанов
(Арсений Коромыслов)
33:12
Никита Коростелев
37:28
Никита Гусев
39:57
Бадди Робинсон
40:20
Антон Слепышев
(Бреннан Менелл, Никита Гусев)
55:20
Артем Швец-Роговой
(Игорь Ожиганов)
58:32
Максим Шабанов
(Семен Дер-Аргучинцев)
4
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит