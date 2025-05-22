Прости, Челябинск, но Ярославль заслужил! Чемпионство через боль, слезы и 22 года ожидания

С того момента «Трактор» был не хуже. Подтверждая один из самых странных законов, о котором только слышал: когда кажется, что сил нет — ты израсходовал 40 процентов возможностей. Вот откуда что взялось? Я же видел эти капли пота, это опустошение в челябинских глазах! Представил, как взметнулись тысячи рук в челябинской фан-зоне — и порадовался развитию сюжета. С драмой всегда лучше, чем без нее. В таком матче и должно быть напряженно до тряски. Слишком уж хорош был этот розыгрыш Кубка Гагарина, чтоб заканчивать его буднично. А точка должна быть вот такой, поставленной Шалуновым — челябинским воспитанником, оставляющим «Трактор» без кубка.