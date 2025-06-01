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Набоков проведет следующий сезон в «Металлурге» на правах аренды

Ранее хоккеист подписал двухлетний контракт с «Колорадо».

Источник: Максим Константинов/ТАСС

ТАСС, 1 июня. Российский голкипер Илья Набоков в сезоне-2025/26 продолжит выступать в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за магнитогорский «Металлург» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба «Металлурга».

Ранее ТАСС сообщал, что Набоков подписал двухлетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо».

Набокову 22 года, он является воспитанником магнитогорского «Металлурга», за основную команду которого выступал с 2022 года. В 2024 году Набоков в составе команды стал обладателем Кубка Гагарина, был признан самым ценным игроком плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги и лучшим новичком сезона-2023/24. В 2024 году он был выбран «Колорадо» на драфте НХЛ под общим 38-м номером.