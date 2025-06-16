Уход Никитина из Ярославля — странная история. Возможно, кроме ЦСКА он станет и главным тренером сборной

Спустя несколько дней после официального объявления «Локомотива» о том, что Игорь Никитин «оставил» пост главного тренера команды, уже бывший коуч железнодорожников все-таки решил объясниться с ярославскими болельщиками. Вот только все эти прощальные кружки в одном из фанатских телеграм-каналов выглядят уже настолько несвоевременно, насколько это возможно. Однако, конечно, лучше расставаться так, чем уходить по-английски.
«Всем болельщикам ярославского “Локомотива” хочу сказать слова благодарности за поддержку, за веру, за понимание, терпение, за возможность разделить радость победы, за ту энергетику, которую вы давали мне и нашей команде. Низкий поклон.
Решение, которое я принял, не основано ни на финансовых, ни на каких-то других конфликтах. Я пришел к нему по одной простой причине: я все, что мог, все силы, все эмоции, все свои знания отдал парням. Они стали самодостаточными, уверенными людьми и хоккеистами, которые в прошлом сезоне забрали все, что разыгрывалось. Я горжусь, что они такие есть и кем они стали. Но их потенциал до конца не раскрыт.
Мне нужна новая мотивация, новая энергетика, все заново. Такой я человек. Не оправдываюсь, а объясняю. Надеюсь, поймете. В заключение хочу принести свои извинения Юрию Николаевичу Яковлеву, слова благодарности. Это человек, который сделал очень много для победы. «Локомотив» — чемпион! «— обратился Никитин через одно из крупнейших фанатских сообществ “50 оттенков бронепоезда”.
Площадка наверняка выбрана не случайно. В приличных организациях уходящему человеку чаще всего в качестве трибуны для последнего слова предоставляют клубные соцсети. Как ни крути, в отличие от сторонних каналов, за ними следит 80−90% местной аудитории. Но здесь нужно понимать, как порой Юрий Яковлев относится к тем, кто покидает Ярославль по своей воле. Ушедшие для него нередко становятся чуть ли не личными врагами, для которых путь обратно оказывается закрыт. Причем даже те, кто уходит из организации не за деньгами, а за развитием и банальным игровым временем. Потому даже детские тренеры из местной академии, заслуживающие работы в МХЛ, боятся дергаться куда-то на повышение в другие клубы. Уйти-то можно. А вот вернуться — почти стопроцентно нет. Какие уж тут реверансы и слова благодарности Никитину, с которым попрощались максимально сухим пресс-релизом?
Что больше всего раздражает в этой ситуации не только болельщиков «Локомотива», но и всех им сочувствующих, так это слова тренера о недостатке мотивации. Разумеется, каждый может выгореть, потерять интерес к проекту, упереться в потолок (нужное подчеркнуть). Только ищи он варианты движения в Северную Америку, как планировавший уехать за новым вызовом в «Рейнджерс» к Игорю Шестеркину Рашит Давыдов, его можно было бы понять. В этом стремлении многие его, напротив, поддержали бы. В России все были бы только рады, стань он первым отечественным тренером в НХЛ с целиком и полностью кахаэловским хоккейным образованием. Как бы ни хотелось, чтобы свои шансы когда-нибудь поработать главными в лучшей лиге мира получили Брылин и Гончар, они все же продукты североамериканской системы.
Но ЦСКА?! В чем там будет принципиально свежая мотивация? О какой новой энергетике может идти речь, когда в руководстве армейцев остались абсолютно те же самые люди, которые работали с ним в первый заход? Возможно, мотивацию можно найти в желании создать новую команду-династию без фундамента, заложенного Дмитрием Квартальновым в беспотолочную эпоху, когда красно-синие могли тратить неограниченные средства на формирование состава. Однако едва ли это можно назвать сильным оправданием.
Особо внимательные наверняка обратили внимание на то, что прощальное видео Никитин записал, облачившись в толстовку с триколором. Сложно сказать, специально это сделал тренер или нет, но из этого получилась смешная «пасхалка», как любят говорить любители компьютерных игр. Собственно, в реальности именно ради сборной, чье возвращение якобы не за горами, большие люди и просили его вернуться в Москву, где руководство красно-синих крайне удачно для себя воспользовалось ситуацией и приняло обязательство стать эдаким базовым клубом сборной новой волны.
Иван Богун