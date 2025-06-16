Уход Никитина из Ярославля — странная история. Возможно, кроме ЦСКА он станет и главным тренером сборной

Площадка наверняка выбрана не случайно. В приличных организациях уходящему человеку чаще всего в качестве трибуны для последнего слова предоставляют клубные соцсети. Как ни крути, в отличие от сторонних каналов, за ними следит 80−90% местной аудитории. Но здесь нужно понимать, как порой Юрий Яковлев относится к тем, кто покидает Ярославль по своей воле. Ушедшие для него нередко становятся чуть ли не личными врагами, для которых путь обратно оказывается закрыт. Причем даже те, кто уходит из организации не за деньгами, а за развитием и банальным игровым временем. Потому даже детские тренеры из местной академии, заслуживающие работы в МХЛ, боятся дергаться куда-то на повышение в другие клубы. Уйти-то можно. А вот вернуться — почти стопроцентно нет. Какие уж тут реверансы и слова благодарности Никитину, с которым попрощались максимально сухим пресс-релизом?