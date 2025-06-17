«Принял новый вызов как мотивацию и шаг в развитии». Первое интервью с Никитиным в ЦСКА

— В принципе, я ребятам сказал до плей-офф, что вы меня будете слушать ещё два месяца (смеётся). После плей-офф ходили слухи, я сказал, как есть. Со всеми обсудили, переговорили. Счастлив, что с ними работал, выиграл кубок. Жизнь продолжается, думаю, что мы останется так же близки, как и были.