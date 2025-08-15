«Локомотив» снова главный фаворит сезона? Чемпион сохранил всех топов и идет за вторым Кубком подряд

Сохранение чемпионского состава и назначение Хартли делают «Локомотив» главным фаворитом нового сезона — не сомневаюсь, что у канадского тренера получится продолжить дело Никитина. Да, вопросы есть — например, получится ли у Хартли найти контакт с Радуловым или не начнется ли у игроков так называемое чемпионское похмелье. Но в отличие от конкурентов в «Локомотиве» четко гнут свою линию, не подписывают игроков, чтобы расторгнуть их в течение одного межсезонья, не занимаются нелегальными ухищрениями ради решения проблемы с потолком зарплат. В Ярославле уже знают, как забирать Кубки, и продолжают снова идти к этой цели.