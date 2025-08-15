«Локомотив» снова главный фаворит сезона? Чемпион сохранил всех топов и идет за вторым Кубком подряд

Когда «Локомотив» в конце мая впервые в своей истории завоевал Кубок Гагарина, казалось, что без особых изменений ярославцы пойдут и дальше. Тренерский штаб Игоря Никитина долго собирал коллектив, который на пути к трофею выглядел очень убедительно. Триумф «Локомотива» был абсолютно закономерным — набравшись опыта в предыдущих сезонах и проиграв год назад в финале, ярославцы были готовы наконец забрать титул. Важным фактором стало подписание легендарного Александра Радулова, который в итоге был признан самым ценным игроком плей-офф.
Но долго праздновать ярославским болельщикам не пришлось — уже через пару дней после пятого матча финальной серии с «Трактором» пошли слухи о том, что большая часть тренерского штаба «Локомотива» может перейти в ЦСКА. А вскоре новости получили официальное подтверждение — армейцы объявили о подписании контракта с Никитиным, а также его ассистентами Дмитрием Юшкевичем, Антоном Курьяновым, Рашитом Давыдовым и Дмитрием Пирожковым.
Поиск нового главного тренера продолжался долго — назывались разные кандидатуры, но в итоге руководству «Локомотива» удалось спустя три года вернуть в Россию Боба Хартли. Канадский специалист, который привел к Кубку Гагарина «Авангард», спокойно занимался семейными делами дома, проводил семинары для тренеров, но перед новым вызовом не устоял. Хартли банально соскучился по новой работе, и дело даже не в деньгах. Например, в последнем сезоне в «Авангарде» его зарплата составляла 240 миллионов рублей в год, а в «Локомотиве», по информации «СЭ», его оклад около 100 миллионов.
Говорят, что Хартли перед назначением контактировал с Никитиным, да и в целом наверняка помнит большинство игроков «Локомотива». А состав у ярославцев глобальных изменений не претерпел. Главным для менеджмента «Локо» было сохранить своих лидеров, и это удалось. Более того, благодаря выплате премии за чемпионство, которая не попадает под потолок зарплат, удалось понизить оклад ряду ведущих игроков — например, Максим Шалунов вместо 85 миллионов рублей в год в следующем сезоне будет получать 55.
Это позволило ярославцам усилить и без того очень крепкий состав, подписав канадского защитника Мака Холлоуэлла. Планировалось, что он заменит словака Мартина Герната, который собирался то в ЦСКА, то в «Авангард», то в НХЛ, но в итоге есть шанс, что Гернат после оформления визы все-таки приедет в расположение ярославцев и официально подпишет новый контракт на один год. Пока этот трансфер под вопросом — вмешиваются семейные обстоятельства.
Да, перебрались в «Юту» защитник Дмитрий Симашев и нападающий Даниил Бут, но при всем таланте они не были ключевыми игроками ярославцев в минувшем сезоне. А вот заводного Егора Сурина «Локомотив» продлил на два года, так что их реактивная связка с Радуловым будет блистать и в новом чемпионате. При этом зарплата Сурина не будет учитываться под потолком из-за возраста нападающего.
Сохранение чемпионского состава и назначение Хартли делают «Локомотив» главным фаворитом нового сезона — не сомневаюсь, что у канадского тренера получится продолжить дело Никитина. Да, вопросы есть — например, получится ли у Хартли найти контакт с Радуловым или не начнется ли у игроков так называемое чемпионское похмелье. Но в отличие от конкурентов в «Локомотиве» четко гнут свою линию, не подписывают игроков, чтобы расторгнуть их в течение одного межсезонья, не занимаются нелегальными ухищрениями ради решения проблемы с потолком зарплат. В Ярославле уже знают, как забирать Кубки, и продолжают снова идти к этой цели.
Автор: Артур Хайруллин