Дубль Радулова помог «Локомотиву» уверенно обыграть «Сибирь» на Кубке Блинова

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» завершился очередной матч предсезонного турнира на Кубок Блинова между ярославским «Локомотивом» и новосибирской «Сибирью».

Источник: Чемпионат.com

Победу со счётом 4:1 одержали хоккеисты «Локомотива».

Дублем отметился нападающий «Локомотива» Александр Радулов, которому дважды ассистировал Егор Сурин. Отметим, что третья шайба Радулова в матче была отменена после видеопросмотра из-за помехи вратарю. Ещё по голу в составе ярославской команды забили Александр Елесин и Артём Сергеев. Единственную шайбу за «Сибирь», открывшую счёт в матче на седьмой минуте первого периода, забросил Никита Сошников.

В следующем матче на турнире «Локомотив» сыграет с омским «Авангардом» 23 августа. «Сибирь» встретится с «Северсталью» 23 августа.