Одним из главных был вопрос о том, почему хоккеистам в последнее время не удается полностью отработать долгосрочный контракт, что было видно на примере Владимира Ткачева, который перешел в «Металлург» из «Авангарда». «Мы были рады, что подписываются пятилетние контракты. Хотели бы, что кто-то стал бы первым игроком, доигравшим такой контракт. По правилам КХЛ, контракт может быть расторгнут по инициативе игрока, обоюдному согласию или инициативе клуба с выплатой компенсации. Будем думать о пересмотре регламента в плане срока контрактов, встречаться с клубами, проговаривать такие дела, чтобы такие контракты работали», — пояснил Морозов.