«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» на предсезонном турнире

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» победил магнитогорский «Металлург» в матче предсезонного турнира «Мемориал Ромазана».

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча завершилась со счетом 5:2. У победителей шайбы забросили Максим Кузнецов (17-я минута), Александр Жаровский (17) и Егор Сучков (20), также Илья Федотов оформил дубль (44, 59). У «Металлурга» отличились Сергей Толчинский (15) и Джонсон Люк (50).

Предсезонный турнир «Мемориал Ромазана» проходит с 26 по 29 августа в Магнитогорске. В розыгрыше участвуют «Металлург», «Салават Юлаев», казахстанский «Барыс», а также «Магнитка» — фарм-клуб «Металлурга», который в прошлом сезоне дебютировал в Высшей хоккейной лиге. Новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стартует 5 сентября.