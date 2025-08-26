«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» на предсезонном турнире

Предсезонный турнир «Мемориал Ромазана» проходит с 26 по 29 августа в Магнитогорске. В розыгрыше участвуют «Металлург», «Салават Юлаев», казахстанский «Барыс», а также «Магнитка» — фарм-клуб «Металлурга», который в прошлом сезоне дебютировал в Высшей хоккейной лиге. Новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стартует 5 сентября.