«Случившееся с “Салаватом” — единственный негативный момент за все время в России». Ливо — о переходе в «Трактор»

— «Трактор» дошел до финала и намерен улучшить результат, поэтому мой выбор был очевиден. Мне тоже хочется побеждать. В этом наши цели совпадают. У команды очень сильный состав с игроками топ-уровня. Рядом с такими партнерами проще проявить себя. Я знаком со Стивом Кемпфером и Бадди Робинсоном, выступавшими здесь в прошлом сезоне, и хорошо представлял, куда еду. В городе ранее тоже бывал. Мой выбор был взвешенным и осознанным. Выигрывать титулы — это всегда круто. Мне повезло однажды стать чемпионом в АХЛ. Из команд, выходивших на меня, «Трактор» стоит ближе всех к титулу. Пока мне все нравится в Челябинске.