«Случившееся с “Салаватом” — единственный негативный момент за все время в России». Ливо — о переходе в «Трактор»

Завершающееся межсезонье стало одним из самых ярких и одновременно неоднозначных в истории КХЛ. Но даже на фоне всего событие, случившееся с лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ канадским форвардом Джошем Ливо, — из ряда вон. Терпящий финансовый кризис и считающий каждую копейку «Салават Юлаев» нашел формальный повод отказаться от своего главного голеодора, не приехавшего вовремя в расположение команды из-за проблем с визой. Уфимцы досрочно расторгли контракт, вынудив Ливо в спешном порядке искать новую команду. 32-летний нападающий, побивший рекорд Сергея Мозякина по количеству шайб за регулярку, в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что он об этом думает.
«Трактор» будет бороться за кубок, мой выбор команды был очевиден
— Насколько успешно проходит ваша адаптация в новой команде?
— Мне очень повезло, что у меня появился такой вариант после ухода из «Салавата». «Трактор» — очень хорошая команда, которая в минувшем сезоне играла в финале Кубка Гагарина. Здесь отличный коллектив, много опытных игроков, сильный тренерский штаб и прекрасно выстроены все процессы внутри организации. Я влился в новую для себя команду очень легко. Еще надо привыкнуть к некоторым вещам, но уже сейчас чувствую себя вполне счастливо и могу думать только о хоккее. После завершения тренировочного лагеря прошло немного времени. Думаю, что со стартом регулярного чемпионата включу режим «круиз-контроля».
— У вас было несколько предложений.
— «Трактор» дошел до финала и намерен улучшить результат, поэтому мой выбор был очевиден. Мне тоже хочется побеждать. В этом наши цели совпадают. У команды очень сильный состав с игроками топ-уровня. Рядом с такими партнерами проще проявить себя. Я знаком со Стивом Кемпфером и Бадди Робинсоном, выступавшими здесь в прошлом сезоне, и хорошо представлял, куда еду. В городе ранее тоже бывал. Мой выбор был взвешенным и осознанным. Выигрывать титулы — это всегда круто. Мне повезло однажды стать чемпионом в АХЛ. Из команд, выходивших на меня, «Трактор» стоит ближе всех к титулу. Пока мне все нравится в Челябинске.
— Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков давно охотился за вами.
— Ранее я выбрал Уфу и не жалею о том решении, поскольку провел в «Салавате» хорошее время. Город и болельщики — замечательные. Это место на два года стало моим домом. Остался бы там еще на пару лет, но все знают, что произошло. С этим надо смириться и двигаться дальше. Иногда в жизни и в карьере происходят такие моменты, но на них не стоит зацикливаться. Это бизнес. Теперь моя задача — помочь «Трактору».
Узнав про решение «Салавата Юлаева», огорчился, но сумел собраться
— Когда и как вы узнали, что «Салават» решил расторгнуть контракт?
— Я планировал вылететь в Уфу на следующий день, поэтому был полностью шокирован, узнав новость от своего агента. В тот момент как раз собирался поработать в тренажерном зале. Для меня очень неожиданная ситуация, с которой ранее не сталкивался. Но что поделать? Жизнь продолжается. Сейчас я сосредоточен на новой команде и предстоящем сезоне. Хорошо, что удалось быстро договориться с «Трактором», а не сидеть без дела и переживать. Я успел приехать в тренировочный лагерь, познакомиться с командой и провести несколько выставочных матчей.
— Порой игроки после таких ситуаций отказываются возвращаться в КХЛ.
— Передо мной этот вопрос не стоял. Мне все нравится в России. Слов не хватит описать, сколько всего хорошего здесь произошло со мной. О лиге и стране в целом могу сказать только хорошее. Два отличных сезона это подтверждают. Чувствую себя здесь комфортно и даже уговариваю своих знакомых по Северной Америке перебираться в КХЛ. Произошедшее летом с «Салаватом» — единственный негативный момент за все время пребывания в России.
— Что надо делать, чтобы максимально быстро забыть эту неприятность?
— Подходить к вопросу без лишних эмоций. Безусловно, я сильно огорчился, но сразу же собрал себя и пошел заниматься в тренажерный зал. Мой агент Иван взял дело в свои руки, и мы быстро решили вопрос с дальнейшим продолжением карьеры.
— О своем времени в Уфе будете вспоминать без негатива?
— Именно так. Обожаю город, фанаты ко мне прекрасно относились. Я им за это благодарен. Жаль было уходить, но сейчас я отлично себя чувствую в «Тракторе». Матчи против «Салавата» жду с большим нетерпением. Всегда интересно сыграть против своей бывшей команды и давних друзей. В «Салавате» у меня не осталось врагов.
— Но в плей-офф у вас же был конфликт с Григорием Паниным?
— У меня с Гришей хорошие отношения. Он отличный капитан. Уважаю всех своих бывших партнеров по команде. Дело журналистов — о чем-то писать, и действительно, у нас были какие-то моменты в отношениях с Паниным. Но это обычная ситуация для любой хоккейной команды. Ничего страшного. Не знаю, что он скажет про меня, но со своей стороны могу адресовать ему только хорошие слова.
В плей-офф уровень эмоций зашкаливает. В гостевой игре против «Спартака» ситуация немного вышла из-под контроля. Тогда было много неоднозначных судейских решений, накаливших страсти. Я сам немного вышел из себя. Но на следующий день все успокоилось, мы пожали друг другу руки и продолжили делать общее дело.
— Согласны с тем, что в плей-офф должны были сыграть лучше?
— В плей-офф хоккей более плотный и силовой. Мне не повезло — получил пару повреждений, повлиявших на мою игру в худшую сторону. Я по-прежнему старался достать из себя все ради победы. Об этом знает каждый, кто со мной играл. Я всегда очень эмоционален и хочу побеждать. Было обидно, что после хорошего регулярного чемпионата мне не удалось показать такой же уровень игры и в плей-офф.
Михаил Зислис