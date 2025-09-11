Ричмонд
СКА дома был сильнее «Трактора» и одержал первую победу в сезоне

Сегодня, 11 сентября, продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги.

Источник: Чемпионат.com

В Санкт-Петербурге состоялась встреча между местным СКА и челябинским «Трактором». Победу в матче одержали армейцы со счётом 5:2.

В составе победителей шайбы на свой счёт записали Матвей Короткий, Марат Хайруллин, Матвей Поляков, Бреннан Менелл и Сергей Плотников. У «Трактора» голами отметились Пьеррик Дюбе и Александр Кадейкин.

Для клуба с берегов Невы эта победа стала первой в сезоне. Ранее СКА проиграл «Шанхайским Драконам» (4:7) и «Торпедо» (2:3 ОТ).

В следующей игре СКА дома встретится с тольяттинской «Ладой». «Трактор» отправится на выездную встречу с «Сочи». Оба матча состоятся 14 сентября.

СКА
5:2
1:0, 2:2, 2:0
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 2
11.09.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 11816 зрителей
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Бенуа Гру
Вратари
Артемий Плешков
Крис Дригер
(00:00-54:43)
Крис Дригер
(c 57:36)
1-й период
13:52
Матвей Короткий
(Никита Дишковский)
14:30
Егор Коршков
2-й период
23:26
Марат Хайруллин
(Валентин Зыков, Маркус Филлипс)
27:12
Пьеррик Дюбе
27:42
Матвей Поляков
(Никита Дишковский, Матвей Короткий)
34:11
Арсений Коромыслов
36:25
Михаил Воробьев
37:35
Александр Кадейкин
(Семен Дер-Аргучинцев, Пьеррик Дюбе)
3-й период
46:33
Бреннан Менелл
(Матвей Поляков, Никита Дишковский)
47:19
Тревор Мерфи
50:07
Владимир Жарков
57:36
Сергей Плотников
(Артемий Плешков, Рокко Гримальди)
Статистика
СКА
Трактор
Штрафное время
4
6
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит