Игорь Ларионов прокомментировал первую победу СКА в сезоне КХЛ

— Настроение другое, приятно победить дома, в первой игре. Матчи открытия в домашней серии всегда не самые простые. Это приятно, по качеству и рисунку было много хорошего. Будем продолжать улучшать компоненты игры. Радует, что коллектив начинает понимать, что мы им даём. Важно не засушивать матч при 1:0 после первого периода, а играть в тот хоккей, который заставляет зрителей возвращаться на трибуны. Приятно, что люди пришли и поддержали команду.