Игорь Ларионов прокомментировал первую победу СКА в сезоне КХЛ

— Благодарю наших болельщиков, которые заполнили трибуны, получили массу эмоций. Игра приняла сложный характер. Мы держали игру под контролем, но без интриги не бывает хороших матчей. Будем какие-то вещи корректировать, подчищать. Проблески игры, которая была в Нижнем, сегодня увидели лучше, но это не предел. Не будем пока говорить о качестве игры, главное было взять два очка.
— Испытываете облегчение от первой победы или осознание того, что корпус «Роллс-Ройса» начинает обретать более чёткие очертания?
— Настроение другое, приятно победить дома, в первой игре. Матчи открытия в домашней серии всегда не самые простые. Это приятно, по качеству и рисунку было много хорошего. Будем продолжать улучшать компоненты игры. Радует, что коллектив начинает понимать, что мы им даём. Важно не засушивать матч при 1:0 после первого периода, а играть в тот хоккей, который заставляет зрителей возвращаться на трибуны. Приятно, что люди пришли и поддержали команду.
— Один из хороших моментов — атаки сходу, но куда-то делать игра в позиционных атаках. Как соблюдать этот баланс?
— Будут матчи, которые будут давать полное удовлетворение, будут такие, которые будут давать разочарование. Это часть процесса. Сегодня потрясающие голы из атак сходу, радует, что начинают работать все звенья. Это только начало. Мы хотели изначально, чтобы каждая тройка вносила свой вклад — это будет.
Мы хотим играть на встречных курсах, с обилием моментов. Против автобуса играть по периметру… Такие матчи тоже будут, но эта игра показала, что моменты, которые мы отрабатываем, позволяют нам забивать такие голы, как сегодня, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.