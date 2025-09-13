Чемпион и главный фаворит проиграли аутсайдерам. «Сочи» и «Шанхай» оставили не у дел ЦСКА и «Локомотив»

В этом межсезонье многие довольно скептически относились к назначению Владимира Крикунова на пост главного тренера «Сочи», аргументируя возрастом именитого специалиста. Но Владимир Васильевич уже с первых матчей сезона показывает, что несмотря на двухлетний простой он ничего не упустил и его методы по прежнему актуальны. За две стартовые игры «леопарды» смогли навязать серьезную борьбу «Спартаку» и обыграли московское «Динамо», вернувшись в игру со счета 0:2.
Первый домашний матч сочинцев вызвал огромный ажиотаж у местной публики. На игру против ЦСКА пришло 12001 человек, что стало рекордной цифрой в истории клуба, а главной звездой предматчевого шоу стал певец Niletto.
ЦСКА на старте сезона выглядит просто монструозно. Игорь Никитин смог в кратчайшие сроки собрать команду, которая полностью выполняет его требования и практически не имеет слабых мест. Против такого коллектива соперникам остается только выжидать шанса. Ключевым моментом стал сольный проход Даниила Сероуха, который издевательским образом обыграл Никиту Нестерова и отправил шайбу в дальнюю девятку. Спенсер Мартин попросту не ожидал такой игры от собственного защитника.
Еще одним фактором этой сенсации стала дисциплинированная игра хозяев, которые за игру удалились лишь однажды. Владимир Крикунов уверенно стартует в новой команде — с двух побед в трех матчах. Если черноморцы и дальше продолжат действовать настолько системно, то смогут побороться за место в плей-офф.
Галлан переиграл действующего чемпиона
Главным ньюсмейкером на старте сезона можно точно назвать «Шанхай». Китайский клуб активно привлекает публику и доказывает свою состоятельность результатом. Удивительно, что всего за пару игр новичок лиги смог заинтересовать зрителя и на матч с действующим чемпионом пришло 9828 зрителей.
Жерар Галлан за несколько недель до старта чемпионата получил практически сырой состав. Многие предполагали, что для адаптации в новой лиге специалисту потребуется время, но «Драконы» несмотря на все сложности удивили всех.
В матче против действующего чемпиона хозяева сыграли практически идеально, уверенно действую всю встречу. При условии, что в каждой линии уровень мастерства у «Шанхая» ниже, как команда они смотрелись сильнее чуть ли не с первых минут. Очень надежная игра в обороне и осмысленные действия в атаке позволили им рассчитывать на успех.
Удивительно, но старт регулярного чемпионата показывает, что даже топовые клубы могут проваливаться. Тем интереснее будет наблюдать за тем, как команды будут выправлять свое положение.