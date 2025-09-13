Чемпион и главный фаворит проиграли аутсайдерам. «Сочи» и «Шанхай» оставили не у дел ЦСКА и «Локомотив»

В этом межсезонье многие довольно скептически относились к назначению Владимира Крикунова на пост главного тренера «Сочи», аргументируя возрастом именитого специалиста. Но Владимир Васильевич уже с первых матчей сезона показывает, что несмотря на двухлетний простой он ничего не упустил и его методы по прежнему актуальны. За две стартовые игры «леопарды» смогли навязать серьезную борьбу «Спартаку» и обыграли московское «Динамо», вернувшись в игру со счета 0:2.