«Локомотив» обыграл ЦСКА в матче КХЛ

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» на выезде нанес поражение столичному ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 5:1 (1:1, 3:0, 1:0) в пользу гостей. В составе ярославской команды шайбы забросили Георгий Иванов (7-я минута), Рушан Рафиков (23), Егор Сурин (34), Александр Елесин (37) и Артур Каюмов (47). У ЦСКА отличился Денис Гурьянов (13).
Рафиков, также отдавший передачу, набрал 202-е и 203-е очки за «Локомотив» в КХЛ и стал лучшим бомбардиром среди защитников в истории ярославской команды, опередив шведа Стаффана Кронвалля (201 балл).
«Локомотив» (9 очков) поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции, оттеснив ЦСКА (7) на третью строчку.
В следующем матче ЦСКА в гостях сыграет с магнитогорским «Металлургом» 21 сентября, днем позднее «Локомотив» примет «Сочи».
Игорь Никитин
Боб Хартли
Спенсер Мартин
(00:00-36:42)
Даниил Исаев
Дмитрий Гамзин
(c 36:42)
03:02
Максим Березкин
06:18
Георгий Иванов
12:00
Александр Полунин
12:57
Денис Гурьянов
(Виталий Абрамов, Даниэль Спронг)
17:20
Егор Сурин
22:43
Рушан Рафиков
(Александр Полунин, Денис Алексеев)
26:04
Александр Радулов
30:21
Денис Зернов
33:11
Николай Коваленко
33:18
Егор Сурин
(Артур Каюмов, Рушан Рафиков)
34:42
Николай Макаров
36:42
Александр Елесин
(Павел Красковский, Мартин Гернат)
40:00
Александр Радулов
44:02
Николай Коваленко
46:03
Артур Каюмов
(Максим Шалунов, Максим Березкин)
52:04
Даниил Мисюль
58:50
Иван Патрихаев
58:50
Александр Волков
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
