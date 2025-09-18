«Локомотив» обыграл ЦСКА в матче КХЛ

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 5:1 (1:1, 3:0, 1:0) в пользу гостей. В составе ярославской команды шайбы забросили Георгий Иванов (7-я минута), Рушан Рафиков (23), Егор Сурин (34), Александр Елесин (37) и Артур Каюмов (47). У ЦСКА отличился Денис Гурьянов (13).