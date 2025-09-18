«Локомотив» огорчил Никитина, убрав его ЦСКА. Армейцы пропустили 11 голов за два матча

Можно констатировать, что второй период стал приговором для ЦСКА во всей встрече. Армейцы вчистую провалили отрезок, проиграв его со счётом 0:3. И это было вполне заслуженно, если учитывать превосходство гостей и по броскам в створ — 4:16. В третьем периоде хозяева могли зацепиться за матч, если бы реализовали большинство на самом старте отрезка. Ближе всех к голу был Николай Коваленко, однако Исаев переместился и спас команду. «Локомотив» же забил ещё раз, установив окончательный счёт во встрече: Каюмов с пятака переправил шайбу в ворота, пробив ещё и Гамзина — 1:5.