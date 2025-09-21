«Авангард» забросил шесть шайб и разгромил «Ак Барс», одержав пятую победу подряд

На 30-й секунде матча счёт открыл нападающий Владимир Алистров, для которого эта шайба стала дебютной в составе «Ак Барса». Далее в матче забивал лишь «Авангард»: дублем отметился нападающий Константин Окулов, ещё по шайбе забросили Михаил Котляревский, Эндрю Потуральски, Максим Лажуа и Ансель Галимов, забивший гол в дебютном матче за омский клуб.