«Авангард» забросил шесть шайб и разгромил «Ак Барс», одержав пятую победу подряд

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и омским «Авангардом».

Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась в пользу омичей со счётом 6:1.

На 30-й секунде матча счёт открыл нападающий Владимир Алистров, для которого эта шайба стала дебютной в составе «Ак Барса». Далее в матче забивал лишь «Авангард»: дублем отметился нападающий Константин Окулов, ещё по шайбе забросили Михаил Котляревский, Эндрю Потуральски, Максим Лажуа и Ансель Галимов, забивший гол в дебютном матче за омский клуб.

Эта победа стала для «Авангарда» пятой подряд. Омский клуб взял реванш у «Ак Барса» за поражение в первом матче сезона со счётом 1:2.

Ак Барс
1:6
1:2, 0:1, 0:3
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 3
21.09.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8306 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Ги Буше
Вратари
Михаил Бердин
(00:00-26:23)
Никита Серебряков
Тимур Билялов
(c 26:23)
1-й период
00:30
Владимир Алистров
(Никита Лямкин, Александр Барабанов)
01:53
Михаил Котляревский
08:39
Марсель Ибрагимов
13:22
Кирилл Семенов
13:27
Константин Окулов
(Эндрю Потуральски, Дамир Шарипзянов)
15:08
Марсель Ибрагимов
2-й период
26:23
Константин Окулов
(Эндрю Потуральски)
28:42
Альберт Яруллин
36:43
Командный штраф
39:52
Никита Серебряков
3-й период
46:51
Эндрю Потуральски
(Михаил Гуляев, Александр Волков)
54:54
Митчелл Миллер
56:11
Максим Лажуа
(Эндрю Потуральски, Николай Прохоркин)
57:32
13246
(Дмитрий Рашевский, Василий Пономарев)
Статистика
Ак Барс
Авангард
Штрафное время
6
8
Голы в большинстве
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит