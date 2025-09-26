Хабаровский «Амур» впервые за пять сезонов обыграл дома ЦСКА

Встреча завершилась со счетом 2:0, в составе «тигров» отличились Алекс Гальченюк и Игнат Коротких, сообщает ИА AmurMedia.
Матч начался для гостей перспективно. Сначала Даниэл Спронг в проходе проверил готовность вратаря «Амура» Максима Дорожко резким броском, затем возник опасный момент при выходе вдвоём против одного защитника. Но хозяева выстояли в этих моментах, а затем забили сами. Удачно сработало подставление клюшки, поменявшее траекторию движения шайбы. Через несколько минут «Амур» реализовал большинство, закрепив преимущество.
У ЦСКА тоже были моменты, в том числе в большинстве, но пробить вратаря никак не удавалось. «Амур» инициативу не отдавал и продолжал угрожать воротам Мартина.
В третьем периоде Спронг был близок к голу в меньшинстве. Перехватив шайбу, он объехал ворота и атаковал в борьбе с защитником, вратарь успел переместиться и отразить бросок. Вскоре один на один с вратарём вышел Павел Карнаухов, но вновь шайба не зашла в цель.
До конца игры справиться с вратарём «тигров» армейцам так и не удалось, хотя они предприняли всё возможное, снимали вратаря в концовке, давили.
Напомним, «Амур» последний раз дома побеждал ЦСКА 31 января 2020 года — 4:3.
Команда Александра Гальченюка набрала восемь очков и прервала серию из трех поражений, поднявшись на шестое место на Востоке.
В следующем матче Хабаровский клуб сыграл в гостях с екатеринбургским «Автомобилистом» 1 октября.
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин:
«Начало получилось такое. Соперник был более заряжен, чем мы. Хотели посмотреть, как игра пойдет. Вратарь соперника нас сегодня переиграл. Мы создавали моменты, но забить так и не смогли».
Главный тренер ХК «Амур» Александр Гальченюк:
«Ребята сегодня были заряжены на победу. Это очень важно. Максимальная концентрация в раздевалке перед игрой, хороший настрой. Сыграли все друг за друга. Очень важная победа для нас».
Александр Гальченюк
Игорь Никитин
Максим Дорожко
Спенсер Мартин
(00:00-55:16)
10:38
Алекс Гальченюк
(Никита Евсеев)
15:12
Иван Дроздов
16:56
Игнат Коротких
(Никита Евсеев, Матвей Заседа)
18:05
Кэмерон Ли
31:04
Иван Мищенко
43:46
Даниэль Спронг
45:31
Колби Уильямс
54:58
Роман Абросимов
54:58
Ретт Гарднер
58:08
Командный штраф
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит