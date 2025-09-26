Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
3.10
X
4.40
П2
2.14
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.70
П2
4.30
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.30
П2
3.15
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Ак Барс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
5
:
Авангард
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
2
:
ЦСКА
0
П1
X
П2

Хабаровский «Амур» впервые за пять сезонов обыграл дома ЦСКА

В матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ хабаровский «Амур» одержал победу над ЦСКА.

Источник: ХК "Амур"

Встреча завершилась со счетом 2:0, в составе «тигров» отличились Алекс Гальченюк и Игнат Коротких, сообщает ИА AmurMedia.

Матч начался для гостей перспективно. Сначала Даниэл Спронг в проходе проверил готовность вратаря «Амура» Максима Дорожко резким броском, затем возник опасный момент при выходе вдвоём против одного защитника. Но хозяева выстояли в этих моментах, а затем забили сами. Удачно сработало подставление клюшки, поменявшее траекторию движения шайбы. Через несколько минут «Амур» реализовал большинство, закрепив преимущество.

У ЦСКА тоже были моменты, в том числе в большинстве, но пробить вратаря никак не удавалось. «Амур» инициативу не отдавал и продолжал угрожать воротам Мартина.

В третьем периоде Спронг был близок к голу в меньшинстве. Перехватив шайбу, он объехал ворота и атаковал в борьбе с защитником, вратарь успел переместиться и отразить бросок. Вскоре один на один с вратарём вышел Павел Карнаухов, но вновь шайба не зашла в цель.

До конца игры справиться с вратарём «тигров» армейцам так и не удалось, хотя они предприняли всё возможное, снимали вратаря в концовке, давили.

Напомним, «Амур» последний раз дома побеждал ЦСКА 31 января 2020 года — 4:3.

Команда Александра Гальченюка набрала восемь очков и прервала серию из трех поражений, поднявшись на шестое место на Востоке.

В следующем матче Хабаровский клуб сыграл в гостях с екатеринбургским «Автомобилистом» 1 октября.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин:

«Начало получилось такое. Соперник был более заряжен, чем мы. Хотели посмотреть, как игра пойдет. Вратарь соперника нас сегодня переиграл. Мы создавали моменты, но забить так и не смогли».

Главный тренер ХК «Амур» Александр Гальченюк:

«Ребята сегодня были заряжены на победу. Это очень важно. Максимальная концентрация в раздевалке перед игрой, хороший настрой. Сыграли все друг за друга. Очень важная победа для нас».

Амур
2:0
2:0, 0:0, 0:0
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 4
25.09.2025, 12:15 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 7100 зрителей
Главные тренеры
Александр Гальченюк
Игорь Никитин
Вратари
Максим Дорожко
Спенсер Мартин
(00:00-55:16)
1-й период
10:38
Алекс Гальченюк
(Никита Евсеев)
15:12
Иван Дроздов
16:56
Игнат Коротких
(Никита Евсеев, Матвей Заседа)
18:05
Кэмерон Ли
2-й период
31:04
Иван Мищенко
3-й период
43:46
Даниэль Спронг
45:31
Колби Уильямс
54:58
Роман Абросимов
54:58
Ретт Гарднер
58:08
Командный штраф
Статистика
Амур
ЦСКА
Штрафное время
6
10
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит