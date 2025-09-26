Хабаровский «Амур» впервые за пять сезонов обыграл дома ЦСКА

В третьем периоде Спронг был близок к голу в меньшинстве. Перехватив шайбу, он объехал ворота и атаковал в борьбе с защитником, вратарь успел переместиться и отразить бросок. Вскоре один на один с вратарём вышел Павел Карнаухов, но вновь шайба не зашла в цель.